Hard Rock Hotel Bali Merayakan Hari Jadi ke-25 Bareng Konsumen, Karyawan dan Komunitas

PADA penghujung Mei 2023 lalu, Hard Rock Hotel Bali menutup rangkaian perayaan hari jadinya yang ke-25 dengan serangkaian aktivitas menarik dan penawaran khusus. Band psychedelic-grunge pemenang penghargaan Navicula, dan Lolot Band Rock Alternatif legendaris Bali hadir memeriahkan rangkaian acara penutup perayaan yang telah berlangsung selama sebulan itu.

Para tamu yang menginap di hotel selama bulan Mei diundang untuk berpartisipasi dalam berbagai acara dan aktivitas menarik. Pertunjukan musik di tepi kolam renang, pesta busa, DJ Vinil, Tai Chi, dan kelas yoga anak-anak, merupakan aktivitas di antara beberapa kegiatan perayaan hari jadi perak hotel tersebut.

Selain memberikan kesempatan kepada para tamu untuk menikmati masa inap yang menyenangkan, menghibur namun santai, Hard Rock Hotel Bali tetap berkomitmen untuk menanamkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dan sesama, dengan mengusung moto Hard Rock 'Save the Planet' dan 'Take Time to Be Kind' di beberapa kegiatan sosialnya.

Pada tanggal 5 Mei, 35 anggota manajemen dan tim melakukan penanaman 100 pohon mangrove di Hutan Mangrove Wanasari. Kegiatan tahunan penanaman mangrove diawali dengan sesi edukasi tentang pentingnya hutan mangrove dan perannya dalam mencegah erosi dan abrasi.

Hard Rock Hotel Bali juga berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) pada 17 Mei untuk mengadakan donor darah yang diikuti oleh Para karyawan, tamu, komunitas dan para penduduk sekitar. Tidak hanya itu, 100% hasil dari konser Lolot dan Navicula akan digunakan untuk mensponsori renovasi salah satu rumah keluarga yang membutuhkan di daerah terpencil di Bali.

Sebagai bentuk penghargaan untuk seluruh karyawan, Hard Rock Hotel Bali juga mengundang semua anggota dan keluarga mereka ke Waterbom Park, salah satu wahana air terbesar di Bali untuk menghabiskan waktu bersama dalam acara Family Day dari tanggal 11 hingga 14 Mei.

Dibuka pada 15 Mei 1998, Hard Rock Hotel Bali merupakan Hard Rock Hotel pertama di Asia, dan telah menjadi perintis hotel hiburan di kawasan ini. Di bulan ulang tahun ini, Hard Rock Hotel Bali menerima penghargaan TripAdvisor Traveler's Choice 2023, yang menjadi bukti komitmen hotel untuk terus memberikan keunggulan dalam pelayanan.

Dedikasi tim yang tinggi dalam menciptakan pengalaman tinggal yang menyeluruh dan otentik, menjadikan setiap momen menginap yang tak terlupakan bagi para tamu.

“Saya merasa terhormat menjadi bagian dari keluarga Hard Rock Hotel Bali dan sangat berterima kasih kepada tim Rock Star kami terdahulu dan sekarang yang telah dan terus memberikan yang terbaik sampai hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua tamu kami yang telah menaruh kepercayaan mereka kepada kami selama ini. Perjalanan kami tidak berakhir di sini; kami memiliki rencana untuk meningkatkan pengalaman dan fasilitas tamu kami akhir tahun ini hingga awal tahun 2024, salah satunya adalah koleksi memorabilia musik yang sepenuhnya akan diperbaharui,” ujar General Manager Hard Rock Hotel Bali Shane Coates. (RO/S-3)