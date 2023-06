Untar Masuk Pemeringkatan The Times Higher Education

PRESTASI kembali diraih Universitas Tarumanagara (Untar) yang makin membuktikan kualitas pendidikan di universitas di Jakarta tersebut. Kali ini prestasi itu didapat setelah Untar memperoleh peringkat pada tiga kategori pemeringkatan The Times Higher Education (THE) Impact Ranking.

Peringkat didapat Untar untuk kategori kategori Quality Education peringkat 401-600; kategori Industry, Innovation, and Infrastructure peringkat 401-600; serta kategori Partnerships for the Goals peringkat 1001+. Pemeringkatan The Times Higher Education Impact Ranking menilai kinerja universitas terkait penelitian, pengajaran, dan dampak. Penilaian tersebut dikaitkan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Kategori Quality Education yang dikaitkan dengan tujuan kedua SDGs yaitu zero hunger, mengukur penelitian universitas terkait kelaparan, pengajaran tentang keberlanjutan pangan, komitmen untuk mengatasi pemborosan makanan, serta mengatasi kelaparan di kampus dan

tingkat lokal. Data diambil dari hasil publikasi yang diindeks antara tahun 2017 dan 2021. Ada 647 universitas dari 81 negara yang masuk dalam pemeringkatan di kategori ini.

Sedangkan, kategori Industry, Innovation, and Infrastructure yang merupakan tujuan SDGs kesembilan, diukur dari penelitian universitas tentang industri dan inovasi, jumlah paten dan perusahaan spin-off, serta pendapatan penelitian dari industri. Dalam kategori ini terdapat 873 institusi dari 87 negara termasuk Untar.

Selain itu, Untar memperoleh pemeringkatan THE dalam kategori Partnerships for the Goals atau kemitraan untuk mencapai tujuan. Kategori yang mengambil dari tujuan SDGs ke-17 ini melihat cara-

cara universitas dalam mendukung SDGs melalui kolaborasi dengan negara-negara lain, promosi, dan publikasi data.

Rektor Untar Agustinus Purna Irawan mengatakan THE diikuti kampus-kampus terkemuka di dunia termasuk Indonesia karena menjadi rujukan peringkat perguruan tinggi terbaik dunia yang diterbitkan setiap tahun. Masuknya Untar dalam pemeringkatan THE menambah lagi pengakuan atas capaian Untar di tingkat internasional.

Agustinus menilai sebagai hasil didapat Unter yang sangat baik. Pada 2023, Untar mengikuti tiga kategori pemeringkatan THE yaitu education, industry, dan partnership. Hasil yang diperoleh ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di Untar telah dilaksanakan dengan baik dan memperoleh outcome yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Untar akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan, kegiatan pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang mendukung tercapainya SDGs," ungkap Rektor. (RO/R-2)