Peringatan 40 Tahun Fikom Unisba, Berkomitmen Meraih Akreditasi Unggul

FAKULTAS Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Fikom Unisba) berharap mahasiswanya mampu meningkatkan kompetensi. Hal itu penting karena permasalahan komunikasi dan informasi yang ada di sekitar belum tersentuh oleh kepiawaian ilmuwan, akademisi, peneliti dan profesi komunikasi.

Dekan Fikom Unisba, Atie Rachmiatie, mengatakan, persoalan komunikasi

terjadi dalam berbagai hal terutama di era digitalisasi. Seperti dalam

konteks kesehatan, keluarga, politik, bisnis atau apapun yang terkait

dengan sektor kehidupan sosial budaya.

Menurutnya, Fikom Unisba juga terus berkomitmen dan termotivasi untuk

bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja tuntas dalam memenuhi harapan

masyarakat akan eksistensi Fikom Unisba. Terlebih, pada Milad ke-40 ini

rasa syukur atas perolehan berbagai peningkatan kualitas dan kuantitas

kinerja Fikom Unisba yaitu proses akreditasi Magister Komunikasi yang

diharapan memperoleh akreditasi Unggul. Selain itu, Fikom Unisba juga diperkuat SDM baru dengan hadirnya enam dosen muda dan enerjik.

"Dalam makna sudah banyak raihan prestasi yang diraih, sudah banyak

alumni yang dilahirkan, sudah banyak gaung kebaikan yang ditebarkan oleh Fikom di masyarakat," ungkapnya dalam Sidang Terbuka Senat

dalam Rangka Milad ke-40 bertajuk : Fikom Movement in Developing IDEA

(Innovation. Digital. Entrepreneur. Action), yang diselenggarakan di

Aula Utama Unisba.

Dia mengatakan, perjalanan Fikom Unisba selama 40 tahun ini sudah

menjadi relatif dengan berbagai pencapaian. Fikom Unisba juga terus

berupaya menyisir permasalahan, kendala dan hambatan dari aspek

penyelenggaraan pembelajaran, SDM, Infirastruktur dan aspek lain untuk

mencoba mengeliminasi atau mengatasinya.

"Khususnya Amanah sebagai dekan dalam 15 bulan ini, berusaha membuat

perencanaan program berdasarkan analisis situasi dan berbasis output dan outcome dari berbagai aktivitas Tridharma Perguruan tinggi. Kami

meneruskan berbagai program dan kegiatan yang sudah tepat dan sudah

dicanangkan oleh Dekanat dan pimpinan Fikom sebelumnya. Diantaranya

percepatan Jabatan Fungsional bagi dosen, implementasi MBKM dan banyak

kegiatan lainnya," terangnya.



Konsolidasi



Dengan masuknya era media digital dan industri 4.0 Prof. Atie

mengungkapkan, Fikom Unisba terus berupaya melakukan langkah-langkah

konkrit perbaikan yang terus menerus (quality improvement) untuk

kualitas pembelajaran, mengembangkan secara kuantitas maupun kualitas

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pihaknya juga terus mengakselerasikan capaian prestasi mahasiswa di bidang akademik maupun non akademik.

"Fikom Unisba juga terus memperluas mitra kerja dalam konteks pentahelix agar dapat membangun kerja sama atau kolaborasi yang harmoni dan bermanfaat," tandas Atie.

Lebih jauh dia menuturkan, dalam kurun satu tahun ini Fikom Unisba telah memantapkan konsolidasi dalam tatakelola UPPS, yang memerlukan energi dan sumber daya melebihi standar yang tidak sedikit.

"Selain melakukan penataan pembelajaran supaya kualitasnya nasional

Pendidikan tinggi, juga mengakselerasi para dosen untuk mencapai jabatan fungsional yang lebih tinggi. Alhamdulillah dalam kurun waktu satu tahun ini telah bertambah 1 orang guru besar, dan 2 orang Lektor Kepala," katanya.

Kesempatan studi lanjut doktoral di Prodi S3 Fikom diberikan kepada empat orang dosen. "Di samping itu upaya internasionalisasi dilakukan dengan perkuliahan bersama antara Fikom Unisba dengan USIM Malaysia, melibatkan dosen dan mahasiswa dalam mata kuliah metodologi penelitian, media literasi, dan lain-lain, Webinar ueBuop United Kingdom, Summer Camp mahasiswa, kerja sama dengan Universitas Rajamanggala Thailand, dan kunjungan kedinasan ke Embassy USA," jelas Atie.

Dia juga menambahkan, kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PKM baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional pada kurun 2022- 2023 berbagai kerja sama dalam pilar pentahelix terus

ditingkatkan dengan lembaga-lembaga terkait.

Revolusi industri 4.0

Wakil Rektor I Unisba, A Harits Nu'man berharap di usianya ke 40 ini Fikom Unisba bisa menjalankan amanah untuk menjadikan para lulusannya seorang sarjama yang siap untuk menghadapi tantangan masa depan, khususnya tantangan di era revolusi industri 4.0 yang sudah berbasis pada teknologi big data dan literasi manusia.

"Paradigma pendidikan abad 21 tidak hanya memberikan transfer knowledge

kepada mahasiswa yang hanya mampu/hanya tahu dan paham tentang ilmunya

saja. Mereka juga harus mampu melakukan implementasi keilmuan di bidang

ilmu komunikasi dalam menganalisis apa yang terjadi atau fenomena yang

terjadi di abad yang saat ini berbasis teknologi. Yang tidak kalah penting ialah mampu meberikan kreasi yang sejalan dengan visi Unisba dan karakter yang dibangun oleh para pendahulu kita yaitu menjadi seorang Mujaddid atau inovator," ujarnya.

Warek I juga berharap, Fikom Unisba tidak hanya menghasilkan insan

akademis yang bergelar doktor saja, tapi juga, menambah dosen yang

memiliki jenjang karier yang lebih tinggi yaitu guru besar.

Dalam milad ke-40 Fikom Unisba juga diisi orasi ilmiah yang disampaikan oleh dosen Fikom Unisba, Ferry Darmawan, yang membawakan materi : Artificial Intelligence. Budaya baru Pendidikan Tinggi, Peluang dan Tantangan.

Selain itu Wakil Atase Pers Kedutaan Besar Amerika Serikat, Nick Gaisinger didaulat menjadi keynote speaker dengan materinya : Increasing The Competitiveness of The Croative Communication Industry in Digital Era.

Pada kesempatan ini, Fikom Unisba juga memberikan penghargaan kepada

insan-insan berprestasi di berbagai bidang entrepreneur dari kalangan

pemangku kepentingan yang bertajuk Fikom Entrepreneurship Award.

Kategori utama pemberian penghargaan berupa Student Entrepreneurship

Award, Alumni Entrepreneurship Award, dan Retired Entrepreneurship

Award.

"Penghargaan juga diberikan kepada insan akademisi yang telah berperan untuk kemajuan Fikom Unisba dalam Annual Fikom Award," tandas Atie Rachmiatie. (N-2)