Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6 yang akan Dikenang

PERPISAHAN dengan teamn-teman di sekolah merupakan momen yang ingin selalu dikenang setiap orang. Dalam perpisahan biasanya ada sesi pidato yang disampaikan oleh beberapa orang.

Lebih spesifiknya, perpisahan kelas 6 SD akan menjadi jembatan dari masa anak-anak ke masa remaja. Pidato adalah bentuk komunikasi satu arah ketika seseorang menyampaikan pesan kepada banyak orang.

Dalam pidato, seseorang berbicara tanpa interaksi langsung dengan pendengarnya, sehingga tidak ada kesempatan untuk mendapatkan tanggapan secara langsung. Berikut beberapa pidato yang dapat menjadi inspirasi Anda.

Contoh pertama pidato perpisahan kelas 6

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua, Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan.

Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Halimun II,

Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru,

Yang saya hormati orangtua serta wali murid.

Juga kepada teman-teman dan adik kelas semua yang saya kasihi.

Puji dan syukur mari kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul di tempat ini. Mewakili seluruh teman-teman kelas 6 SD Negeri Halimun II, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata pada acara ini.

Saya dan teman-teman kelas 6 ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak dan ibu guru. Mohon maaf apabila selama ini kami banyak berbuat salah pada bapak dan ibu guru semua.

Terima kasih juga telah membimbing dan mengajari kami ilmu serta pelajaran yang sangat berharga. Kami berharap agar semua ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kami semua.

Untuk adik kelas, tetap semangat belajar dan jangan pernah putus asa. Terakhir, tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada orangtua yang senantiasa menyayangi, mencintai, dan mendukung kami.

Akhir kata, semoga kita dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan bisa meraih cita-cita. Sukses untuk kita semua.

Demikian pidato perpisahan ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di lain waktu.

Contoh kedua pidato perpisahan kelas 6

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan.

Yang saya hormati,

Bapak Kepala Sekolah Harapan Jaya III.

Bapak/ibu guru, wali murid, dan teman-teman yang saya cintai.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua. Atas izin-Nya, kita berkumpul bersama pada acara perpisahan hari ini.

Pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk bapak dan ibu guru karena selama enam tahun ini telah membimbing, mendidik, dan mengajari kami ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini, kami juga memohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami lakukan selama belajar di sekolah ini.

Mohon maaf atas tingkah laku yang mungkin membuat bapak/ibu guru kesal, kecewa, atau marah. Semua itu akan menjadi pelajaran bagi kami semua dan kami berharap bapak/ibu guru memaafkan semua kesalahan kami.

Untuk adik-adik kelas kami, jangan patah semangat belajar dan teruslah menuntut ilmu. Hormati guru kalian dan patuhilah nasihat-nasihat baik mereka.

Terakhir, kami ucapkan terima kasih banyak pada orangtua kami tercinta. Terima kasih telah mendukung dan menyekolahkan kami di SD Harapan Jaya III yang kami cintai ini.

Kepada teman-teman seangkatan, semoga kita sukses selalu di mana pun kita berada. Demikian pidato perpisahan ini, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.

Contoh ketiga pidato perpisahan kelas 6

Selamat pagi.

Yang saya hormati,

Bapak Kepala Sekolah Jaya Harapan II.

Bapak/ibu guru, wali murid, teman-teman seperjuangan, dan adik kelas.

Mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada acara perpisahan kelas 6 ini, izinkan saya menyampaikan pesan perpisahan untuk kita semua.

Saya mewakili teman-teman kelas 6 SD Jaya Harapan II ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu guru karena tidak pernah lelah mengajar dan membimbing kami selama ini. Terima kasih sudah mengajarkan kami begitu banyak hal.

Kami juga mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Bapak ibu guru, kami mohon maaf.

Untuk teman-teman seperjuangan, terima kasih atas kebersamaan kita selama kurang lebih enam tahun ini. Ayo, kita lebih semangat lagi dan tekun belajar demi menggapai cita-cita yang diinginkan.

Untuk adik-adik kelas, teruslah belajar, dengarkan nasihat bapak dan ibu guru kalian, jangan pantang menyerah untuk menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Demikian pesan perpisahan yang bisa saya sampaikan.

Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lain.

Contoh keempat pidato perpisahan kelas 6

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Budi Pekerti II. Yang saya hormati bapak-ibu guru, wali murid, dan teman semua yang saya kasihi.

Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT serta selawat serta salam pada Nabi Muhammad shallalahu alaihi wassalam. Mewakili teman-teman semua, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata pada acara perpisahan hari ini.

Tidak terasa, hari perpisahan pun tiba. Setelah enam tahun belajar di sekolah ini, sudah saatnya kita berpisah untuk menimba ilmu ke jenjang selanjutnya.

Kepada bapak dan ibu guru, terima kasih banyak atas semua pelajaran dan bimbingan yang telah diberikan selama ini. Dari hati yang paling dalam, maafkan kami jika ada salah kata dan tindakan selama kami belajar di sekolah ini.

Begitu banyak kenangan yang tidak mudah kami lupakan di sekolah tercinta ini. Semoga perpisahan ini bukan akhir dari segalanya dan kita masih bisa berjumpa di lain waktu.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.

Contoh kelima pidato perpisahan kelas 6

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

The honourable principal. Teacher council and parents of students in this school.

First of all, let’s give thanks to God because at this time we can gather in a farewell party.

We are proud of our parents, teachers and classmates. It doesn’t feel like six years have passed. We have experienced the ups and downs of this school. Today we gathered at the farewell party, soon we will leave this school we love.

On this auspicious occasion, on behalf of the 6th grade students, we would like to express our deepest gratitude to the teachers who have guided us to complete the level of education at this school. Hopefully the knowledge given by the teacher is useful for us.

We do not forget to thank our parents who have sincerely guided and raised us, so that we can receive a full education. For students of class 1-5, goodbye, may success and success always be with you.

We know we still have a long way to go. We will pass through ups and downs on our next trip. For that we expect prayers from the teachers and younger siblings, so that we can safely carry out our obligations and part of our higher school life. To realize our ideals, we are accompanied by prayers from Mr. and Mrs, teachers and our parents.

Finally, may we all always be in the protection of God.

Wa 'alaikumus salam wa rahmatullahi wabarakatuh.

Contoh keenam pidato perpisahan kelas 6

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua.

Yang terhormat Ibu Kepala SD Jaya Jaya Jaya. Yang terhormat Bapak/Ibu Guru beserta segenap karyawan SD Jaya Jaya Jaya. Yang terhormat Bapak/Ibu Wali Siswa dan tamu undangan serta teman-teman semua yang saya banggakan.

Pertama, marilah kita bersyukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini. Mewakili teman-teman kelas 6, dalam rangka kegiatan pelepasan siswa kelas 6 tahun 2022, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada bapak/ibu guru.

Waktu yang telah kita habiskan bersama selama enam tahun di sekolah tercinta ini akan menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Kami juga memohon maaf pada bapak/ibu guru atas semua kesalahan dan perbuatan kami baik disengaja maupun tak disengaja.

Perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Perpisahan ini merupakan awal bagi kita semua untuk lebih bersemangat menuntut ilmu dalam mengejar cita-cita.

Perpisahan ini bukanlah untuk berpisah selamanya. Perpisahan ini adalah awal untuk berjumpa di waktu lain. Untuk guru kami semua, izinkahlah kata-kata perpisahan ini ditutup dengan pantun.

Guruku adalah sebaik-baiknya pahlawan

Kudoakan engkau agar selalu bersama dengan kebaikan

Semoga engkau selalu sehat dalam keselamatan

Semoga engkau selalu bahagia dalam sabar dan ketulusan

Demikian pesan perpisahan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. (Z-2)