Ukrida dan BPK Penabur Pererat Kolaborasi Bidang Pendidikan untuk Membangun Negeri  

UNIVERSITAS Kristen Krida Wacana (Ukrida) dan BPK PENABUR menggaungkan tekad “Bersama Membangun Negeri”, dalam Gathering di Hotel Pullman, Jakarta.

Kata “Bersama” mengindikasikan terbukanya ruang dialog yang memuat saling pengertian dengan keunggulan masing-masing, untuk berbuat sesuatu bahkan banyak hal yang berdampak baik bagi masyarakat.

Keduanya pun akan menjalin kolaborasi ikut mencerdaskan bangsa melalui pendidikan generasi muda.

Rektor Ukrida Wani Devita Gunardi mengatakan Ukrida terus berupaya menjaga kualitas pembelajaran maupun lulusannya. Upaya itu ditempuh dengan menghadirkan Academic Excellence, yaitu lingkungan pendidikan yang kondusif dengan dukungan teknologi pembelajaran.

"Selain itu, Ukrida juga menerapkan sistem pembelajaran berbasis teknologi melalui Ukrida Virtual Class, dan secara berkala mengevaluasi atau merevisi kurikulumnya," katanya.

Ketua Bidang Pendidikan BPK PENABUR Jakarta Tiorimun Tiorimin menyambut gembira undangan Ukrida. Menurutnya, melalui gathering, Ukrida dan BPK PENABUR Jakarta mempererat kemitraannya sebagai badan pelayanan di lingkungan GKI Sinode Wilayah Jawa Barat.

Peningkatan kerja sama Ukrida dengan BPK PENABUR perlu terus dilakukan karena pendidikan merupakan tugas bersama untuk mendidik generasi muda yang bertujuan ikut mencerdaskan bangsa.

"Keikutsertaan guru-guru sekolah BPK PENABUR dalam perkuliahan magister di Ukrida juga telah memperluas wawasan mereka, dan secara tidak langsung akan lebih mengenal Ukrida,: katanya.

Tiorimun berharap ke depannya Ukrida menginformasikan setiap program yang bisa diikuti oleh BPK PENABUR, terutama untuk program beasiswa.

Wakil Rektor I Ukrida Bidang Akademik, SDM, Kerjasama, dan Inovasi, Lidia Sandra, mengatakan, tantangan masa kini bagi pemimpin Kristen semakin berat. Karena itu, sangat penting untuk tetap mendasarkan pada pembinaan iman Kristen dalam meningkatkan kualitas pendidikan Kristen.

Dalam sesi ini ditampilkan beberapa gambaran sebagai simbol kepemimpinan di era disruptive, seperti Kupu-kupu yang melambangkan kepemimpinan yang dimanis, ulet, penuh perjuangan. Ada juga Batu sebagai simbol kepemimpinan seperti batu karang yang teguh, pondasi bangunan yang kokoh karena tanpa pondasi (pemimpin) yang kokoh bangunan akan mudah runtuh.

Mobil dinyatakan sebagai simbol bahwa di dalamnya ada pengemudi sebagai pemimpin yang bertugas mengantar generasi muda mencapai tujuan dengan perubahan yang dinamis. Ada juga ditampilkan sebuah kipas yang menjadi simbol kepemimpinan yang harus dimulai dari diri sendiri.

Dalam sesi Career Counseling, Dekan Fakultas Psikologi Ukrida William Gunawan mengapresiasi pelaksanaan gathering, karena selain mempererat relasi juga bisa bertemu kembali dengan beberapa kepala sekolah atau guru BPK PENABUR Jakarta yang saat kuliah di Ukrida menjadi mahasiswa bimbingannya.

Selain itu juga diperkenalkan alumni SMAK 2 BPK PENABUR Jakarta yang saat ini mengikuti kuliah di Fakultas Psikologi Ukrida, yaitu Kathleen Rachel, dengan berbagai prestasinya, dan terpilih sebagai salah seorang mahasiswa dalam program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) di University of Sydney, Australia.

"Prestasi ini tentunya membanggakan Ukrida maupun BPK PENABUR, di samping prestasi lainnya sebagai Presenter at International Conference of Biopsichosocial Issues, serta sebagai The Best Researcher – Indonesian Young Psychology Researcher, dan lainnya," ujarnya.

Sebagai wujud konkrit kebersamaan dari Ukrida dan BPK PENABUR Jakarta diadakan juga sesi focus group discussion (FGD) yang kemudian menghasilkan beberapa butir tentang peran Ukrida bagi BPK PENABUR dan sebaliknya.

Peran Ukrida bagi BPK PENABUR beberapa diantaranya, yaitu menyediakan pembicara seminar Mental Health untuk semua jenjang, menyediakan test minat dan bakat bagi siswa, menyediakan program Coaching dan Mentor Counselling bagi guru-guru BK, menyediakan narasumber untuk kegiatan sarasehan menyatukan visi dan misi, campus tour untuk beberapa sekolah BPK PENABUR yang berada di luar Jakarta, serta membantu penelitian dan pengabdian masyarakat oleh siswa/i SMAK BPK PENABUR.

Sementara peran BPK PENABUR Jakarta bagi Ukrida diantaranya dengan mengirimkan siswa/i dengan growth mindset dan motivasi belajar, mengundang Ukrida untuk menjadi pembicara kegiatan di BPK PENABUR, dan beberapa hal lainnya.

Dari peran tersebut kolaborasinya akan terwujud dalam lingkup yang lebih luas, seperti melakukan penelitian dan pengembangan mengenai sistem atau metode pembelajaran, mendorong siswa melakukan penelitian, yang salah satunya adalah membuat karya ilmiah. (RO/Z-5)