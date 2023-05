Penelitian: Satu dari 10 Orang Dewasa Menderita Dermatitis Atopik

ERHA Ultimate meluncurkan sebuah kategori baru, yaitu Atopy and Skin Disease Center untuk menangani semua penyakit kulit –khususnya eksim, bersamaan dengan campaign terbarunya #ListenToYourSkin.

Acara peluncuran ini diadakan di 100 Eatery & Bar Jakarta Pusat dan dihadiri oleh konsumen Atopy and Skin Disease Center, komunitas-komunitas yang terkait dengan topik dan key opinion leaders.

Arjuna Exaudi Sitorus selaku Product and Brand Manager Atopy and Skin Disease Center menjelaskan, “Melalui campaign #ListenToYourSkin, Atopy and Skin Disease Center ingin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengenal kondisi kulit."

"Dan cara mengatasi permasalahannya secara berkelanjutan, melalui konsultasi dengan dokter spesialis dan rangkaian perawatan dengan produk terbaik,” jelas Arjuna dalam keterangan, Selasa (30/5).

Hal ini selaras dengan komitmen Atopy and Skin Disease Center dalam memberikan solusi terbaik sesuai dengan kebutuhan setiap dengan permasalahan kulit seperti dermatitis, eksim, psoriasis ataupun vitiligo melalui rangkaian program yang dimiliki Atopy and Skin Disease Center.

Satu dari 10 Orang Dewasa Menderita Dermatitis Atopik

Penelitian oleh Abuabara et al, tahun 2019 mengatakan 1 dari 5 anak dan 1 dari 10 orang dewasa di negara-negara berpenghasilan tinggi di dunia menderita dermatitis atopik (eksim).

Selain itu, menurut Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (Perdoski) M Yulianto Listiawan di tahun 2022, sebagian orang mengalami penyakit kulit degeneratif atau penurunan fungsi kulit dari waktu ke waktu.

Karena itu, gangguan kulit termasuk tiga besar penyakit yang ditemukan di banyak puskesmas di Indonesia.

Melihat tingginya kasus penyakit kulit di Indonesia dan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penanganan penyakit kulit inilah yang mendorong lahirnya campaign #ListenToYourSkin oleh ERHA Ultimate Atopy and Skin Disease Center.

Acara hari ini diramaikan dengan serangkaian kegiatan termasuk Skin Consultation bersama dermatologis dari ERHA, serta Skin Talk bersama expert dan narasumber yang akan memberikan pemahaman bahwa permasalahan kulit tidak hanya mengenai estetika kecantikan namun juga kesehatan kulit.

Atopy and Skin Disease Center merupakan lini yang fokusnya mengatasi permasalahan dermatitis atopik atau eksim untuk tiga kategori.

Tiga kategori itu yaitu Babyand Children Atopic Dermatitis (solusi aman untuk kulit sensitif si kecil), Adult Atopic Dermatitis (solusi cepat dan efektif untuk para orang dewasa yang selalu produktif), dan Geriatric Atopy Dermatitis (solusi untuk kulit sehat di usia emas) juga untuk para penyandang penyakit kulit psoriasis dan vitiligo.

"Atopy and Skin Disease Center juga dapat menangani permasalahan kulit seperti skin tumor untuk penanganan menjinakkan sel kulit tumbuh dengan tepat," jelas Arjuna

" Wound healing untuk hilangkan bekas luka agar tetap percaya diri, dan skin infection sebagai solusi kulit sehat untuk semua jenis kulit yang terinfeksi bakteri, jamur, virus, maupun parasit," paparnya.

Perawatan Menyeluruh Kebutuhan Kulit dan Rambut

“ERHA sebagai leading dermatology brand di Indonesia memberikan perawatan menyeluruh untuk seluruh kebutuhan kulit dan rambut, tidak hanya aesthetic dermatology, namun juga general dermatology," jelas dr. Grace N. S. Wardhana, Sp.KK, FINSDV, FAADV.

"Atopy and Skin Disease Center memberikan perawatan terbaik dan memberikan solusi permasalahan kulit melalui Over The Counter Products (skincare), Compounding (obat yang diracik oleh dokter) dan Medical Treatment,” tambahnya. (RO/S-4)