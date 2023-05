Plataran Ubud Hotel & Spa Gelar Acara 'Drops of Haven' untuk Para Travel Partner

PLATARAN Ubud Hotel & Spa yang terletak tepat di pusat kehidupan Ubud yang mengagumkan, dikelilingi oleh berbagai unsur alam yang dijaga dan dilestarikan seperti sawah hijau yang membentang, menggelar acara “Drops of Haven”.

“Drops of Haven” adalah sebuah malam apresiasi kepada seluruh travelpartner, media, event dan wedding organizer, yang telah menyokong kerja samanya selama di tahun 2022.

Event yang kental dengan konsep kembali ke alam ini bertepatan dengan grand opening Plataran Ubud yang telah melalui ekspansi dan face-lift yang dimulai dari tampilan Khatulistiwa Lobby yang megah untuk proses check-in/out tamu.

Para undangan diajak untuk site inspection melalui Khatulistiwa Pathway, sebuah filosofi perjalanan menuju kenteteraman dibaluti rasa bersyukur terhadap keasrian alam dan budaya Bali yang sakral.

Berbagai macam fasilitas baru ditampilkan sebagai pengenalan terhadap para partners seperti Paddy’s Deck yang cocok untuk picnic breakfast menyambut matahari pagi, Kamaratih Deck untuk romantic dinner setting di bawah cahaya rembulan kota Ubud dan Paon Bali yang menjadi tempat outdoor cooking class, sebuah program encounter khas hotel Plataran.

Puncak venueevent terletak di area KinandariVenue; sebuah compoundserbagunaterbaruyang mencakup tiga area unik yang cocok untuk melangsungkan acara dari pernikahan, konferensi ataumeetingperusahaan, sampai acara sosial berskala besar lainnya.

Pertunjukan Seni Spektakuler asal Bali, Kita Poleng

“Drops of Haven” di buka dengan pertunjukan seni spektakuler asal Bali, Kita Poleng, yang menampilkan seni tari dibaluti dengan kostum menawan yang bertemakan air sebagai sumber kehidupan.

Acara ini dibuka Dewi Makes selaku Founder dari Plataran Indonesia dan dilanjutkan dengan sebuah presentasi visual keseluruhan Plataran Indonesia dan berlanjut dengan makan malam diiringi oleh Astrid Sulaiman Jazz Trio, sambil mencipipi presentasi kuliner lezat.

Plataran Ubud dengan menu Indonesia dan Barat andalan yang khas di Banyan Tree Deck yang megah.

Malam apresiasi ini dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada partner nasional dan internasionalseperti Inbound Travel Partner of The Year, Event Organizerof The Year,.

Sebagai puncak acara adalah penghargaan Most Valuable Travel Partner of The Year yang diiringi oleh tariKecakkhas Bali yang spektakuler.

Apresiasi Tertinggi Terhadap Para Partner

Event meriah ini adalah bentuk apresiasi tinggi terhadap para partners Plataran yang telah sama-sama mempererat hospitality industry Indonesia dan support untuk melestarikan budaya dan kultur tanah air di destinasi travelling baik nasional dan internasional.

Plataran Ubud, dinobatkan “Bali’s Leading Lifestyle Hotel” oleh Bali Tourism Awards 2022, adalah lokasi tempat acara yang ideal untuk segala hal mulai dari pertemuan bisnis yang menarik hingga pesta pernikahan yang tak lekang oleh waktu.

Dengan hadirnya fasilitas baru seperti Plataran Junior dan Mini Farm, Plataran Ubud adalah kebanggaan hotel nasional yang terletak di pulau dewata, sebuah Inside Out Haven yang family-friendly dengan konsep alam dan budaya.

Plataran Ubud juga merupakan sebuah destinasi pilihan hotel yang menjanjikan hospitality tiada tara dan Kinandari Venue sebagai event space istimewa untuk menyelenggarakan segala perayaan yang tak terlupakan. (RO/S-4)