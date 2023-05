Dukung SDGs, PT PII Raih Indonesia Best CSR & TJSL Award

THE Iconomics menyelenggarakan acara penghargaan tahunan yang bentuk apresiasi kepada berbagai perusahaan di Indonesia. yang telah melakukan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) atau TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) selama satu tahun terakhir dan memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat selama tahun 2022.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII sebagai salah satu special mission vehicles (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berkomitmen dalam mendukung pemerintah guna mencapai implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) melalui berbagai kegiatan TJSL.

Hal tersebut dibuktikan pada ajang Indonesia Best CSR & TJSL Awards 2023 yang digelar The Iconomics di LPP RRI Indonesia, baru-baru ini. PT PII mendapat penghargaan Best CSR in Infrastructure Guarantee Sector Industry 2023.

Baca juga: Delta Dunia Group Tingkatkan Keterampilan Siswa SMK Lewat Program Pelatihan



Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo dalam keterangannya di Jakarta menyampaikan terima kasih terima kasih kepada The Iconomics atas apresiasi yang diberikan kepada PT PII melalui penghargaan Best CSR & TJSL Awards.

PT PII terus berkomitmen untuk tetap mengedepankan Environmental, Social and Governance (ESG) dalam mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.

Dukung Beri Manfaat Bagi Masyarakat

“Harapannya, acara penghargaan ini dapat mendorong PT PII untuk mengedepankan TJSL tidak hanya sebagai kewajiban perusahaan," terangnya.

"Tetapi juga sebagai bagian dari dukungan yang dilakukan perusahaan untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelas Sutopo.

Baca juga: BCA Dukung Kembali Pelepasliaran Lima Orangutan di Kalimantan



Dalam menentukan perusahaan yang diapresiasi dalam acara tersebut, The Iconomics melakukan serangkaian desk research guna mencari kegiatan CSR perusahaan pada tahun 2022 melalui beberapa metode pencarian data,

Baca juga: DPD Soroti CSR BP Tangguh-SKK Migas di Teluk Bintuni



Rangkaian itu antara lain menggunakan Sustainability Report dan Media Monitoring untuk mencari kegiatan riil yang terpublikasi oleh media terkait kegiatan hingga komitmen perusahan dalam melaksanakan kegiatan CSR.

Adapun indikator penilaian yang dikumpulkan oleh The Iconomics meliputi total kegiatan yang berupa jumlah kumulatif kegiatan perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR, asas lingkungan, asas sosial, asas ekonomi, asas kesehatan, asas iklim dan asas pendidikan. (RO/S-4)