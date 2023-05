Serunya Membuat Kue Bersama Chef Yuda Bustara

GUNA mengapresiasi pelanggannya, First Media mengadakan Baking & Cake Decorating Class bersama Chef Yuda Bustara di empat kota. Di ajang itu, pelanggan First Reward diajak membuat First Media Signature Cakes yang baru saja diluncurkan di Surabaya yaitu JOYfully Cake.

Kue tersebut memvisualisasikan keseruan paket Joy, khusus untuk pengguna yang membutuhkan layanan internet cepat mulai dari 50 Mbps dan TV kabel berkualitas.

Menurut Pamela Honsberger, dokter keluarga dan direktur physician engagement and leadership development dari Kaiser Permanente di Orange County, California, menyatakan memanggang memberikan kesempatan yang baik untuk menjernihkan pikiran, menghilangkan stres, dan memicu kreativitas. Tidak hanya itu, memanggang meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan membangun pengalaman dan memori yang positif.

Deputy Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk Santiwati Basuki menyampaikan kegiatan itu sebagai komitmen mereka. "Selain meningkatkan produk dan pelayanan, kami juga berkomitmen untuk membangun hubungan kekeluargaan yang hangat bersama pelanggan setia melalui program First Rewards yang secara kontinu terus dilakukan.”



Selain JOYfully Cake, First Media Signature Cakes lainnya adalah STREAMberry Cheese Cake dan STARcrumble Cake. Ketiga kue tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan Chef Yuda Bustara yang memberikan visualisasi ketiga paket terbaru First Media yaitu Stream, Joy, dan Star.

Chef Yuda Bustara mengaku senang melihat antusias pelanggan di acara serupa sebelumnya di Surabaya. "Saya dan First Media ciptakan signature cakes ini dengan resep yang mudah untuk di-recreate oleh pelanggan dirumah.”

Sebagai informasi, First Rewards merupakan program loyalitas bagi pelanggan dengan berbagai layanan sesuai kategori loyalty membership mulai dari Diamond, Ruby, Emerald dan Sapphire. First Prioritas Club dengan tagline ‘Exclusively Yours’ yang menjadi bagian dari First Rewards ditujukan untuk memberikan apresiasi bagi pelanggan premium secara berkelanjutan dengan berbagai aktivitas menarik dan menyenangkan. (Z-3)