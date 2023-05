Swiss-Belinn Airport Jakarta Rilis Transit Package Rp700 Ribu/Kamar

SWISS-Belinn Airport Jakarta merupakan midscale hotel yang berlokasi strategis dekat dengan kawasan Bandar Udara International Soekarno-Hatta, tepatnya di Jl Husein Sastranegara, Tangerang. Swiss-Belinn Airport Jakarta baru saja meluncurkan promo kamar terbarunya dengan tema 'Transit Package'.

'Transit Package' merupakan paket menginap yang menawarkan kamar superior sudah berikut sarapan dan pilihan makan siang atau makan malam untuk dua orang yang disajikan dengan konsep ala carte. Paket promo ini ditawarkan hanya Rp700.000 net/kamar, dan paket ini berlaku hingga 20 Desember 2023 mendatang.

Swiss-Belinn Airport Jakarta juga memberikan fasilitas gratis penjemputan dan pengantaran ke airport. yang tersedia setiap dua jam, sehingga tamu yang menginap di Swiss-Belinn Airport Jakarta tidak perlu khawatir untuk mencari transportasi sendiri.

Khusus untuk tamu yang menginginkan private shuttle menggunakan mobil pribadi atau mini bus, Swiss-Belinn Airport Jakarta juga menyediakan layanan tersebut hanya dengan biaya Rp200,000 net/orang.

General Manager Swiss-Belinn Airport Jakarta Sabar Sitompul mengatakan pihaknya menyadari bahwa para pelaku bisnis yang transit membutuhkan akomodasi yang nyaman dan berstandar internasional di sekitar Bandar Udara International Soekarno-Hatta.

"Untuk itu, kami berkomitmen untuk menyediakan akomodasi sesuai dengan kebutuhan para penumpang transit di Jakarta, dengan selalu mengutamakan harga yang kompetitif. kualitas pelayanan, kebersihan, dan kehangatan dari staff kami saat proses penjemputan dari bandara hingga proses check in-check out,” papar Sabar.

Untuk melengkapi pengalaman menginap di Swiss-Belinn Airport Jakarta, para tamu dapat menikmati fasilitas yang ditawarkan oleh hotel antara lain gratis internet berkecepatan tinggi di seluruh area hotel. Ada juga pusat kebugaran yang berlokasi di lantai dasar hotel.

Bagi tamu yang ingin bersantai dan menikmati berbagai hidangan mulai dari hidangan ringan hingga hidangan khas Indonesia atau Internasional, Swiss-Bistro™ yang terletak di lantai dasar hotel siap memanjakan lidah para tamu yang datang dengan konsep restaurant-lounge-bar.

Untuk reservasi 'Transit Package' ini, dapat langsung menghubungi official whatsapp di nomor +62 811 1822 221 atau informasi lebih lanjut mengenai promo-promo Swiss-Belinn Airport, Jakarta, kunjungi official Instagram @swissbelinnairportjkt, atau official website www.swiss-belhotel.com. (RO/S-3)