Kotta GO Hotel Yogyakarta Hadirkan Penawaran Menarik untuk Long Stay

BERKUNJUNG ke Yogyakarta memang tidak pernah cukup rasanya jika hanya satu atau dua hari. Yogyakarta selalu menjadi destinasi liburan maupun perjalanan bisnis. Kotta GO Hotel Yogyakarta memberikan dukungan penuh kepada Kottalites yang membutuhkan tempat menginap untuk jangka waktu yang lama saat berada di Yogyakarta.

Promo Long Stay di Kotta GO ditawarkan dalam dua pilihan, yaitu 4 hari 3 malam dengan biaya Rp1.150.000 dan 8 hari 7 malam dengan biaya Rp2.750.000. Seluruh Paket menginap Longstay sudah termasuk dengan 1 kamar Everyday Room, Sarapan untuk 2 orang, laundry setiap hari, dan welcome drink dan snack.



“Harapan dari adanya paket Longstay ini dapat memberikan kemudahan dan benefit lebih bagi Kottalites yang mencari tempat tinggal saat di Jogja dengan waktu yang cukup lama,” ujar Marketing Communication Kotta GO Hotel Yogyakarta Farchani Utami.

Selama menginap dengan jangka waktu lama di Kotta GO Hotel Yogyakarta, Kottalites tidak perlu khawatir untuk bepergian, karena Kotta GO terletak di lokasi yang sangat strategis, yaitu hanya 450 meter dari Tugu Pal Putih, 1,5 kilometer dari Stasiun Yogyakarta dan Malioboro, tepatnya di Jalan Diponegoro No 87, Bumijo, Kotta GO.

Selain itu, Kotta GO juga memiliki café bernama Piyama Café yang buka mulai dari jam 06.00 - 22.00, sehingga Kottalites tidak perlu khawatir untuk kesulitan mencari makan atau bahkan sekedar bersantai menikmati berbagai menu dari Piyama Café.

Piyama Café memiliki area indoor dan outdoor dengan berbagai artwork yang eyecatching di setiap sudutnya membuat Kottalites akan merasa nyaman. Piyama Café juga menjadi salah satu tempat nongkrong yang cocok untuk kaum milenial.

Cafe ini dihiasi bunga-bunga kering yang berada di setiap rak dinding dan membuat tampilan Piyama Café menjadi semakin aesthetic dan eye catching, ditambah dengan setiap sudut terdapat artwork yang ada menempel di setiap dinding.

Kotta GO Hotel Yogyakarta sendiri merupakan hotel bintang 3 yang terletak di tengah Kota Yogyakarta yang membuat letak hotel ini sangat strategis karena dekat kemana-mana. Seluruh tamu yang menginap disini akan merasakan budaya Jogja yang dibalut dengan modernisme berpadu dalam harmoni.

Bisa dilihat dari lukisan-lukisan yang terdapat dalam tiap sudut hotel; mulai dari koridor, tiap tangga, tiap sudut-sudut hotel dan tiap kamar. Setiap kamar di Kotta GO mempunyai lukisan dengan makna, ada yang bertema pedesaan dan ada juga yang bertema Gerabah Kasongan yang kita angkat dari Desa Wisata Kasongan di Bantul. (RO/S-3)