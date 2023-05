Crimson Education Antar Sejumlah Staf PT Telkom Tembus Universitas Terbaik Dunia

INGIN melanjutkan pendidikan master di universitas luar negeri terbaik? Itulah keinginan banyak anak muda setelah lulus sarjana ingin melanjutkan ke luar negeri, dan mendapatkan perguruan tinggi terbaik.

Keinginan itu juga menjadi impian para staf di PT Telkom Indonesia yang mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan tingkat master di luar negeri.

Crimson Education, sebuah lembaga konsultan pendidikan tinggi kelas dunia mendapat kepercayaan membimbing para staf PT Telkom Indonesia untuk melanjutkan pendidikan master di luar negeri.

Untuk memastikan mereka bisa belajar di universitas terbaik, Crimson Education merancang pelatihan agar mereka menemukan program studi dan universitas yang paling tepat. Pelatihan yang dirancang Crimson Education terbukti jitu dan berhasil mengantar staf PT Telkom Indonesia ini menembus sejumlah universitas terbaik kelas dunia.

Sekitar 89 dari 100 orang berhasil diterima di universitas top 50 kelas dunia, termasuk di Amerika Serikat, seperti Cornell University, University of Pennsylvania, UC Berkeley, dan New York University, serta sejumlah lainnya diterima di universitas terbaik di Inggris, seperti University of Oxford, University College London, The University of Manchester, atau The University of Edinburgh.

Vanya Sunanto, Marketing and Strategic Partnership Director, Indonesia at Crimson Education mengungkap kebanggaannya atas hasil yang dicapai staf-staf PT Telkom Indonesia ini.

"Hasil menggembirakan ini menunjukkan calon-calon mahasiswa Indonesia tak kalah bersaing dengan calon-calon mahasiswa dari negara lain. Dengan bimbingan dan arahan yang tepat, prestasi calon mahasiswa asal Indonesia bisa mengantar mereka ke kelas-kelas unggulan di universitas terbaik kelas dunia," ungkap Vanya Sunanto, Sabtu (27/5).

"Crimson Education sendiri dengan senang hati membantu korporasi-korporasi di Indonesia yang ingin memberi stafnya kesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Memastikan bahwa staf-staf tersebut bisa menembus ketatnya persaingan memasuki universitas terbaik," lanjutnya

Ada beberapa alasan mengapa perusahaan mengirim staf mereka belajar di universitas kelas dunia. Pertama, agar para staf mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang mendalam.

Universitas kelas dunia menawarkan program akademik yang brilian dan berfokus pada bidang-bidang tertentu. Staf yang terlatih dengan baik dapat memberikan kontribusi lebih besar dan memberi hasil yang lebih baik bagi perusahaan.

Kedua, inovasi dan keunggulan kompetitif. Dengan memperkenalkan staf pada lingkungan akademik yang berorientasi pada penemuan baru, perusahaan dapat mendorong kreativitas, pemikiran inovatif, dan penemuan baru di dunia kerja.

Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam industri yang terus berubah dan berkembang pesat. Dan ketiga, mengirim staf ke universitas kelas dunia memberi kesempatan untuk menjalin hubungan yang bermanfaat, memperluas jaringan kontak, dan memanfaatkan kesempatan kolaborasi dengan para ahli dan pemimpin di berbagai bidang dari seluruh dunia.

"Keempat, mengikuti program di universitas kelas dunia memberikan pengalaman belajar dari para ahli terbaik di bidang mereka. Terlibat dalam proyek-proyek penelitian yang menantang, dan mendapatkan wawasan yang berharga. Hal ini dapat meningkatkan kualifikasi dan nilai

individu, serta membantu dalam kemajuan karier di masa depan," ujarnya.

Selain itu banyaknya staf yang bisa masuk ke perguruan tinggi kelas dunia bisa meningkatkan citra perusahaan dan reputasi.

Yuannita Sari, Scholarship Program Manager PT Telkom Indonesia membenarkan alasan-alasan tersebut. "Belajar di universitas kelas dunia dapat memberi staf kami keterampilan dan kualifikasi tambahan yang diperlukan dalam pekerjaan. Program-program akademik yang

intensif dan terfokus akan membantu staf kami memperdalam pemahaman mereka tentang bidang yang spesifik dan mengembangkan keterampilan yang relevan," ujar Yuannita. (N-1)