Binus International-La Trobe University Jajaki Kerja Sama Two Degree

KERJA sama internasional merupakan salah satu fokus pengembangan Binus University terutama terkait pencapaian visi Binus 2035 untuk menjadi A world-class university, fostering and empowering the society in building and serving the Nation.

Untuk mencapai visi tersebut, Binus terus mengembangkan kerja sama internasional dengan universitas ternama di dunia.

Salah satunya, Binus akan menjalin kerja sama akademik dengan La Trobe University, Australia, dalam bentuk two-degree program yang difokuskan untuk jurusan computer science dan business information systems di Binus University International.

Simbolisasi kerja sama ini ditandai dengan hadirnya Pro Vice-Chancellor La Trobe University Prof Amalia Di Iorio AM serta Associate Dean School of Computing Prof Naveen Chilamkurti di Kampus Binus @Senayan JWC, Jakarta, Sabtu (27/5).

Keduanya disambut hangat oleh Direktur Kampus Binus @Senayan Drs Andreas Chang MBA beserta jajaran pimpinan Binus University International.

Turut hadir dalam acara ini, National President of Indonesia Australia Business Council (IABC) George Iwan Marantika, serta Founder & Managing Director Nurture Higher Education Group Stephen Healy.

Andreas Chang menyampaikan melalui two-degree program, mahasiswa Binus pada jurusan computer science dan business information systems akan mendapatkan dua gelar akademik (dari Binus dan La Trobe) dalam satu periode perkuliahan.

"Mahasiswa juga diperkenankan untuk menyelesaikan tahun terakhir perkuliahannya di kampus Melbourne, Australia," ujar Andreas dalam keterangan tertulisnya, hari ini.

Program ini, lanjut dia, berfokus pada peningkatan kapasitas para pembelajar, pendidik, dan penyerap lulusan melalui solusi sistem pendidikan tinggi yang inovatif, transformatif, dan berkualitas tinggi dalam skala global.

Dengan begitu, kolaborasi ini diharapkan melahirkan lulusan yang mempunyai kapasitas dan kualitas internasional yang relevan dengan kebutuhan industri global karena kedua universitas ini memiliki keunggulan dalam hubungan kuat dengan industri.

“Kolaborasi akademik antara Binus dan La Trobe tentunya akan semakin memperkuat kualitas lulusan jurusan computer science dan business information systems dalam memenuhi kebutuhan industri nasional dan global."

"Didukung dengan kurikulum berbasis kompetensi yang diperkuat dengan keterlibatan industri serta pengalaman belajar di dua kampus berbeda, (Binus dan La Trobe), lulusan Binus akan memiliki pengalaman internasional yang dapat menjadi nilai tambah dan keunggulan kompetitif untuk bersaing di perusahaan global atau menjadi wirausahawan dengan pola pikir global," terang Andreas Chang.

Ia menambahkan sebagai wirausahawan, pola pikir global sangat diperlukan untuk memperluas skala usaha yang pada gilirannya akan berkontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia.

"Mempunyai gelar tambahan dari universitas luar negeri dalam hal ini La Trobe, juga jadi kredensial tambahan bagi lulusan untuk berkompetisi dalam pasar kerja global,” pungkas Andreas Chang.

Prof Amalia menyampaikan La Trobe University sangat bangga dapat bekerja sama dengan Binus yang dikenal karena keunggulannya di bidang teknologi informasi dan transformasi digital.

"Hal ini jugalah yang menjadi salah satu alasan inisiatif kerja sama ini. La Trobe sebagai universitas paling inovatif di Australia berkolaborasi dengan Binus, pastinya akan melahirkan sumber daya manusia yang berwawasan global dan penuh inovasi,” tegas Amalia. (RO/S-2)