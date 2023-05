Ini Kata Influencer soal Pentingnya Melakukan Perawatan Wajah dan Kulit

PERAWATAN wajah dan kulit menjadi salah satu cara pemengaruh (influencer) untuk selalu tampil prima di depan layar. Karena itu, perawatan wajah yang berkualitas pun menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi.

Lula Lahfah, kreator konten yang juga dikenal sebagai penyanyi, mengatakan, kulit wajah yang sehat membuatnya lebih percaya diri dalam menggarap karya dan membuat konten.

“Penting sekali buat aku merawat kesehatan wajah. Sebab, kalau kulit wajah tidak sehat, rasanya tidak nyaman. Menurut aku, kesehatan tubuh aku terlihat dari wajahku. Kalau kurang tidur, muka aku kusam. Jadi menurut aku penting untuk menjaga kesehatan wajah demi kenyamanan diri sendiri. Your face says a lot about your health,” kata Lula.

Baca juga : Madu Maagcare Bantu Atasi Masalah Maag

Lula mengaku melakukan perawatan wajah dua kali dalam satu bulan. Dia melakukan acne control, peeling, laser, treatment. Tujuannya untuk memudarkan bekas jerawat. Selain itu, Lalu, dia juga menjalani PRP treatment untuk menebalkan rambut.

Klinik perawatan wajah langganan Lula ialah Alya Esthetic Center yang berada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Alya Esthetic Center memiliki berbagai jenis perawatan mulai dari facial, anti wrinkle injection, peeling, laser, skin booster, slimming, hair restoration program, salon, dan facial contouring.

Baca juga : ICS 2023 Dorong Jiwa Inovatif Siswa SMA di Bidang Skincare

“Banyak sekali manfaat dari perawatan wajah. Kulit menjadi bersih, sehat, cerah. Dan, hal yang paling penting adalah membuat aku merasa lebih nyaman dan percaya diri,” kata Lula.

Lula melakukan perawatan wajah sejak duduk di bangku SMA. ”Saat itu, aku merasa kulit kusam. Sejak itu, aku melakukan perawatan wajah,” jelas dia.

Pemilik Alya Esthetic Center Fadhilah Aliyah Saptogino mengatakan, selain Lula, klinik yang dikelolanya juga ada beberapa influencer lain yang melakukan perawatan wajah.

“Para influencer merasa puas setelah melihat perkembangan hasil perawatan di Alya Esthetic Center. Dari review para influencer mereka semua senang untuk kembali melakukan perawatan dengan dr Alya yang ramah dan friendly,” ujar dr Alya, panggilan akrabnya.

Salah satu keunggulan Alya Esthetic Center, menurut Alya, para petugas ahli selalu melihat pasien sebagai sosok individu yang menyeluruh.

“Semua treatment kami rancang khusus untuk orang tersebut. Karena itu, para pasien kami sangat puas dan sehat dengan keadaan kulitnya. Pasien juga diajarkan untuk mengenali kulit mereka. Mereka juga diajarkan cara memilih ingredients skincare yang baik sehingga kesehatan kulit mereka tetap terjaga dan tidak ketergantungan,” tuturnya.

Sejumlah influencer yang melakukan perawatan di Alya Esthetic Center, kata dr Alya, yaitu Lula Lahfah, Daffa Leonard, Ning Ayu, Clarissa Putri, Chelsea Veronnia, Rachel Vennya, Fadil Jaidi, Dilla Jaidi, Wendy Walter, Vicky Alaydrus, Rebecca Klopper, Maudy Wartabone, Maydina, Vhijay, Isel Fricella, dan Vanessa Egas. (RO/Z-5)