Padma Hotel Raih Tripadvisor Travellers' Choice Award 2023

PADMA Hotels dengan bangga mengumumkan bahwa Padma Resort Legian, Padma Resort Ubud, properti terbarunya Padma Hotel Semarang, dan Resinda Hotel Karawang menerima beberapa penghargaan bergengsi pada TripAdvisor Travellers' Choice Awards 2023. Keempat hotel tersebut memenangkan beberapa kategori sebagai berikut:

Padma Resort Legian

- #21 Best Luxury Hotels - Asia

Padma Hotel Semarang

- #2 Hottest New Hotels - World

Padma Resort Ubud

- #10 Top Hotels – World

- #4 Top Hotels - Asia

- #7 Best Luxury Hotels - World

- #4 Best Luxury Hotels - Asia

- #4 Best Hotels with Spas - World

Resinda Hotel Karawang

- #9 Best Hotel for Families - Asia

- #21 Top Hotels - Asia

Sesuai dengan namanya, TripAdvisor Travellers' Choice Awards adalah suatu penghargaan bagi industri pariwisata dan perhotelan unggulan atas pencapaian gemilangnya di berbagai kategori berdasarkan jutaan ulasan pelancong dari seluruh dunia. Dengan mengedepankan nilai warisan budaya Indonesia, Padma Hotels senantiasa menyuguhkan kekayaan budaya lokal, serta menawarkan keramahan khas Indonesia.

Terletak di sepanjang tepi pantai Legian yang popular, Padma Resort Legian menjadi tujuan destinasi yang menawan, di mana keanggunan kontemporer berpadu dengan inspirasi desain Bali. Selain itu, fasilitas-fasilitas resor kelas dunia dan ruang pertemuan kian disempurnakan oleh kehangatan dan keramahan khas Bali.

Digambarkan oleh banyak tamu sebagai 'rumah kedua', Padma Resort Legian yang ditangani Hotel Manager Kristanti Tannady, hadir untuk menjadikannya resor ini lebih dari sekadar resor mewah. Dengan visi untuk menciptakan tempat yang berkesan di mana setiap tamu selalu merasakan kenyamanan seperti di rumah sendiri.

Dikelilingi hutan bambu Payangan yang mempesona, Padma Resort Ubud hadir sebagai destinasi layaknya surga yang mewah dan menyenangkan, sesuai dengan standar Padma Hotels. Resor ini menyuguhkan pemandangan indah dari setiap kamar dan infinity pool air hangat sepanjang 89 meter yang sangat terkenal.

"Merupakan keinginan terbesar kami untuk memberikan layanan yang tulus dan personal sehingga benar-benar membuat tamu kami merasa betah selama mereka tinggal bersama kami." ungkap General Manager Padma Resort Ubud Sudiman Arpan.

Dengan komitmen teguh untuk memberikan yang terbaik, properti terbaru dari Padma Hotels, Padma Hotel Semarang menjadi standar dan tolok ukur baru untuk akomodasi terbaik bagi para pelancong. Terinspirasi dari warisan keberagaman budaya Jawa Tengah, Padma Hotel Semarang mempresentasikan hal tersebut dengan indah, di mana setiap sudut dirancang dengan pesona dan keunikan budaya lokal.

"Kami benar-benar merasa terhormat telah mendapatkan penghargaan sebesar TripAdvisor sebagai pendatang baru di industri ini. Hal ini mendorong semangat kami untuk terus memberikan layanan terbaik kepada para tamu kami," ungkap General Manager Eti Rusmiati.

Membawa suasana resor tropis ke kawasan industri Karawang, Resinda Hotel Karawang, Managed by Padma Hotels, adalah pilihan terbaik untuk para tamu bersantai di sela kesibukannya. Kolam renang yang terinspirasi dari laguna serta pilihan restoran modern hanyalah beberapa dari sekian banyak fasilitas yang ditawarkan.

General Manager Ruth Hutapea sangat bangga pada seluruh tim atas pencapaiannya dalam TripAdvisor Traveller's Choice Awards selama beberapa tahun berturut-turut. (RO/S-3)