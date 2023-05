Oakwood Suites Kuningan Jakarta Manjakan Karyawan di Ascott Moments Week 2023

MENGUTIP quotes Richard Branson yang berbunyi, “A company’s employees are its greatest asset and your people are your product”, Oakwood Suites Kuningan Jakarta memanfaatkan periode Ascott Moments Week 2023 Sebagai ajang memanjakan karyawan. Selain menghadirkan beragam aktivitas menarik, perusahaan juga memberikan rangkaian penghargaan, salah satunya berupa sebuah Thank You card sebagai simbol hadiah pembuka rangkaian satu minggu yang seru.

“Kami ingin mengapresiasi karyawan, karena brand Oakwood merupakan kalian semua karyawan dan satu minggu ini merupakan saat yang tepat untuk bersenang-senang,” ungkap Area Manager The Ascott Limited Patrick Legrand.

Oakwood Suites Kuningan Jakarta merupakan property terbaru dari Oakwood, provider serviced apartment yang kini telah resmi bergabung dengan The Ascott Limited, yang menambahkan dan melebarkan sayap The Ascott Limited sebagai salah satu chain serviced residence & hotel terbesar di Indonesia.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras kalian, dan sangat senang Oakwood bergabung dengan Ascott Moments Week di tahun ini,” imbuh Patrick Legrand.

Antusiasme juga diungkapkan oleh General Manager Oakwood Suites Kuningan Jakarta Christian Jacob. “Kami telah mempersiapkan rangkaian aktivitas yang menarik sebagai edukasi tentang identitas Oakwood Suites kepada karyawan, tentunya tetap dengan cara-cara yang menyenangkan,” ujar Christian.

Rangkaian aktivitas seru ini digelar selama lima hari, dimulai dari 22 hingga 26 Mei 2023, dimulai dengan pemberian Thank You card sebagai apresiasi, pertandingan tenis meja dengan perwakilan per departemen, kompetisi memasak, jalan sehat di Gelora Bung Karno hingga General Staff Meeting.

“Identitas brand Oakwood yang mengemukakan kehangatan rumah dalam pelayanannya, kami tuangkan dalam beragam aktivitas salah satunya dengan kompetisi memasak, disini kami ingin tiap karyawan merasakan kehangatan rumah melalui kelezatan kuliner,” ungkap Marketing Communications Manager Oakwood Suites Kuningan Jakarta Vanessa Velindra.

Oakwood Suites Kuningan Jakarta sendiri, berdiri di lokasi strategis di Kawasan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan yang memiliki serviced residence dengan 97 kamar mulai dari Studio Premier, Two Bedroom Premier hingga Three Bedroom Premier dengan luasan kamar dimulai di 52 meter persegi hingga 173 meter persegi.

Selain menawarkan akomodasi dengan kenyamanan luar biasa, property milik PT Grand Kuningan ini juga menawarkan akses yang mudah ke beberapa Food & Beverage outlet yang menarik yaitu Habitate & Pastis Pool Bar. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kami dapat mengunjungi www.discoverasr.com.