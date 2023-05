Lengkap 30 Ide Ucapan Selamat Lulus Sekolah dan Wisuda

SAAT-saat pergantian tahun pendidikan segera tiba. Ini menjadi momen istimewa untuk mengucapkan selamat atas kelulusan sekolah dan diwisuda.

Karena momen ini amat istimewa dan mungkin hanya sekali seumur hidup, siapkan ucapan selamat yang teristimewa juga untuk mereka yang akan lulus dan diwisuda.

Nah, berikut ini ide ucapan selamat yang dapat kamu sampaikan kepada orang terdekat dan tersayang yang baru saja lulus sekolah dan diwisuda.

Kata-kata Ucapan Selamat Wisuda

1. Selamat untuk temanku yang melaksanakan wisuda hari ini. Semoga ilmu yang telah didapatkan menjadi berkah dan manfaat bagi orang lain.

2. Sejarah tercipta. Sekarang saatnya untuk berjuang menggapai impian untuk sukses. Selamat wisuda.

3. Alhamdulillah, selamat wisuda, ya. Aku turut senang mendengarnya. Semoga pencapaian yang diraih saat ini akan semakin baik di masa depan. Ilmu yang didapat bisa bermnafaat dan berguna untuk nusa, bangsa, dan agama.

4. Selamat atas kelulusanmu dan semoga kamu beruntung untuk awal yang baru dalam hidup. Semoga kamu mencapai semua tujuanmu.

5. Semua jerih payah yang kamu rasakan selama proses kuliah kini sudah berakhir. Selamat wisuda, selamat datang di tantangan baru.

6. Happy graduation, atas apa yang kamu raih saat ini, aku sungguh merasa bahagia. Terucap doa tulus, semoga ilmumu bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Semoga selulusanya kamu dari sini, tidak membuat langkah terhenti mengejar cita-cita yang hakiki.

7. Keraguanku selama ini telah kau buktikan hari ini. Kamu bisa menjalani wisuda dan lulus dengan hasil yang memuaskan. Selamat, kawan.

8. Perjuangan selama 4 tahun ini terbayar sudah saat kuncir toga yang kau kenakan sudah berpindah. Bahagia dan bangga tidak bisa kami sembunyikan saat itu. Semoga engkau sukses nak, dan teruskan perjuanganmu ke tahap berikutnya.

9. Selamat wisuda, sahabat. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk meniti karier dan kesuksesanmu. Tetap semangat untuk meraih semua mimpi-mimpimu.

10. Tidak ada yang bisa menghentikanmu sekarang. Kamu memiliki tiket untuk mewujudkan impianmu. Selamat wisuda.

Ilustrasi/Freepik

Berharap sukses dan bahagia

11. Mari kita rayakan kebahagianmu di hari kelulusanmu ini. Aku berharap, agar selanjutnya kamu bisa semakin meraih kesuksesan.

12. Meskipun nominal angka IPKmu tidak begitu memuaskan, tapi kami sangat bangga akan kesabaranmu dan keteguhanmu dalam menuntut ilmu selama 4 tahun. Selamat berbahagia di hari kelulusanmu.

13. Meskipun banyak orang yang meragukan kemampuanmu, tapi kamu membuktikan kepada kita semua, bahwa kamu bisa. Selamat wisuda.

14. Begitu bangganya diriku, melihat kamu bisa sukses dalam hari paling membahagiakan ini. Semoga kamu menjadi lebih baik, dan ilmu yang kamu dapatkan bisa bermanfaat. Selamat wisuda.

15. Bukan hal yang mudah untuk meraih gelar ini. Tapi aku tahu kamu akan bertanggung jawab untuk mendapatkannya.

16. Selamat dan sukses atas kelulusanmu. Aku sangat bersyukur atas keberhasilanmu di tahap akhir kuliah ini. Semoga kau bisa bermanfaat bukan hanya untuk dirimu sendiri tapi untuk orang banyak.

17. Semoga engkau sukses selalu, kawan. Dengan kelulusan ini, kuharap engkau tetap rendah dengan gelar yang telah kau dapatkan. Selamat berjuang kembali untuk meraih apa yang sudah kau impikan.

18. Selamat merayakan kelulusan. Semoga ilmumu memiliki manfaat dan menjadi kebanggaan kedua orang tuamu.

19. Hari ini aku menjadi saksi kebahagiaanmu, kawan. Selamat menjadi sarjana dan selamat atas gelar barunya. Hari ini adalah hari spesial yang tidak terlupakan.

20. Sempat tidak percaya, hari ini kamu wisuda. Tapi rasanya ini bukan mimpi, kamu wisuda dan gagah dengan toga di atas kepala. Happy graduation day.

21. Gelar sarjana yang telah kamu dapatkan hari ini adalah berkat perjuangan yang tidak mudah. Selain itu, segenap kemampuan tanpa kenal lelah telah kamu curahkan. Hari ini aku mengucapkan selamat untuk keberhasilanmu.

22. Wisuda adalah satu di antara impian yang kamu mimpikan. Congrats sahabatku. Cumlaude adalah andalanmu.

23. Selamat wisuda, bangganya aku melihat keringat itu berubah menjadi senyum manis di wajahmu.

24. Selamat datang menuju jalan yang baru. Semua yang telah didapatkan hari ini semoga mampu menjadi pelecut semangat untuk mengantarkan kalian pada sahabat-sahabat terbaikku hingga gerbang yang lebih mulia.

25. Perjalanan hidup membawa tantangan dan peluang. Semoga kamu membawa semangatmu untuk merebut peluang dan mengalahkan tantangan. Selamat atas kelulusanmu.

26. Langkah yang kamu pijakkan akan menentukan jalan hidupmu kelak. Demi mendapatkan kesuksesan di masa mendatang, mantapkan kakimu dalam melangkah dan selamat wisudah untukmu, sahabat terbaikku.

27. Selamat wisuda kawan. Semoga sukses mengikuti di tiap langkah berikutnya. Amin.

28. Selamat wisuda, kawan. Mantapkan hati untuk langkah selanjutnya. Jangan puas dengan mimpi yang kau raih saat ini. Raihlah mimpi yang lebih tinggi. Dengan cinta, doa, dan usaha.

29. Selamat wisuda, semoga ilmu yang kamu dapatkan dari bangku kuliah bisa teraktualisasi pada kehidupan nyata dan bermanfaat untuk masyarakat luas.

30. Selamat berbahagia menjadi sarjana, kawan. Semoga jadi sarjana yang sukses, i’m so proud of you!

Demikian ide ucapan selamat kepada orang-orang terdekatmu yang akan wisuda. Semoga informasi ini bermanfaat. (Z-4)