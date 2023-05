Wapres Ajak Media Perkuat Peran Dukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 Media se-Asia Pasifik 2023 (18th Asia Media Summit/AMS 2023) Nusa Dua BTDC, Jalan Nusa Dua, Bali, Selasa (23/5/2023). Pada kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan empat ajakan untuk para pelaku industri media, khususnya di Kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan peran dalam upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan.

"Pertama, saya percaya bahwa perubahan adalah keniscayaan. Kita semua harus bergerak untuk melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berubah cepat," ujar Wapres. Adaptasi bukan hanya sebatas terciptanya gawai baru dengan teknologi tinggi. Yang lebih penting, kemampuan beradaptasi dengan memanfaatkan jejak digital konsumen untuk menghasilkan keputusan serta menavigasi konten yang lebih baik ke depan bagi kedua belah pihak, baik media maupun konsumen.

"Kedua, saya mengajak media untuk memperkuat peran dasar sebagai jembatan komunikasi dan informasi dalam pendidikan publik, khususnya pendidikan publik melalui penyebaran informasi yang valid secara konsisten di tengah derasnya arus informasi yang beredar," tutur Wapres. Ketiga, Wapres mengajak media untuk memperkuat peran dalam isu-isu strategis di antaranya penguatan demokrasi, pemulihan ekonomi yang inklusif, literasi publik atas komitmen pencapaian taget-target pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, ekonomi hijau, dan perdamaian global.

Sebab, untuk menginternalisasi isu-isu tersebut di masyarakat diperlukan penyebaran informasi yang akurat dari media. "Sejatinya, agenda pemerintah memang tidak dapat berjalan sempurna tanpa interaksi yang saling membangun antara negara dan masyarakat yang difasilitasi oleh media," papar Wapres.

Keempat, Wapres juga mengimbau kepada seluruh pelaku industri media yang hadir untuk dapat memanfaakan forum ini dengan sebaik-baiknya sebagai sarana diskusi untuk semakin mengoptimalkan peran media dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan global. "Kekuatan media yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi dapat menjadi kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," tegas Wapres.

"Saya yakin jaringan media dari berbagai negara yang hadir pada Asia Media Summit ke-18 memiliki pengalaman untuk saling tukar pandangan dan membangun kolaborasi yang berguna dalam upaya pemulihan ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan," pungkasnya.

Sebelumnya, CEO Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD) Philomena Gnanapragasam mengajak para pelaku industri media untuk mengenali dan memanfaatkan kekuatan media di negara masing-masing untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi semua. "Bersama-sama kita dapat memanfaatkan potensinya untuk membangun ekonomi yang tidak hanya kuat dan tangguh, tetapi juga adil secara sosial dan bertanggung jawab terhadap lingkungan," ujar Philomena.

AIBD pun menantikan partisipasi aktif dalam semua sesi dan berharap masing-masing perwakilan kembali terinspirasi. "Dan berkomitmen untuk membantu negara anda mencapai keberlanjutan ekonomi dengan memanfaatkan kekuatan media untuk menyebarkan informasi dan menarik minat publik," tutupnya.

Hadir dalam acara itu di antaranya Gubernur Bali Wayan Koster, Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn, Under-Secretary-General United Nations and Executive Secretary of UNESCAP Armida S. Alisjahbana, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Iman Brotoseno, CEO Asia-Pacific Institute for Broadcsating Development (AIBD) Philomena Gnanapragasam, dan Vice President AIBD Rizal Giovanni Aportadera Jr. Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, dan R. Gatot Prio Utomo. (Z-2)