Meat the Sea: Perpaduan Baru Royal Ambarrukmo Yogyakarta

KALI ini, Royal Ambarrukmo Yogyakarta menghadirkan all you can eat buffet dengan tema yang unik dan spesial, yaitu Meat The Sea. Paket ini dapat dinikmati setiap Sabtu pukul 18.00-21.30 WIB.

Bertempat di SamaZana Restaurant, Meat The Sea menawarkan berbagai pilihan hidangan mancanegara dan tentunya sajian olahan daging serta seafood yang beragam. Paket ini merupakan perpaduan antara olahan daging gurih dan olahan seafood yang sedap.

Terdapat 11 stall yang menyajikan berbagai macam hidangan nikmat. Stall-stall tersebut adalah Meat Carving Stall, Fish and Seafood Stall, Korean Stall, Japanese Stall, Asian Stall, Salad Bar, In Between Stall, Italian Station, Nusantara Stall, Mexican Corner dan Dessert Corner.

Dua stall yang menjadi bintang utama dari paket ini adalah Meat Carving Stall dan Fish and Seafood Stall. Meat Carving Stall terdiri dari sajian olahan daging yang gurih dan empuk, antara lain adalah Beef Sirloin, Minute Steak, Lamb Chop, Beef Brisket, Beef Yakitori dan Short Ribs.

Sedangkan untuk Fish and Seafood Stall, terdiri dari Salmon, Squid, Fish Fillet, Green Mussel dan Prawn. Seluruh bahan stall ini menggunakan seafood segar dengan kualitas terbaik. Seared Salmon akan memberikan rasa nikmat dan tekstur lembut dari daging Salmon. Sedangkan untuk seafood lainnya dihidangkan secara cold dan fresh.

Bermacam pilihan hidangan ini dibuat langsung oleh tim Chef Royal Ambarrukmo Yogyakarta dengan bahan serta bumbu pilihan. Dengan harga Rp268.000 nett/pax, para tamu sudah dapat mengisi malam minggu mereka dengan menikmati hidangan-hidangan yang kaya akan cita rasa dengan atmosfer nyaman hanya di SamaZana Restaurant.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi 0821 3630 4848 melalui WhatsApp atau Instagram di @royalambarrukmo. (RO/S-1)