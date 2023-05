CIP PT Kilang Pertamina Internasional Raih Enam Emas ITEX Malaysia 2023

DELEGASI CIP PT Kilang Pertamina Internasional menorehkan prestasi pada ajang International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX) 2023 yang berlangsung 11-13 Mei 2023 di Kuala Lumpur, Malaysia dengan merebut medali emas di enam kategori.

Prestasi yang diraih delegasi CIP PT Kilang Pertamina Internasional juga mendapat penghargaan dari Secretariat General of Cooperation Council For Arab State of The Gulf GCC Patent Office. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya dalam menghasilkan penemuan yang berdampak positif dan inovatif.

"Terima kasih kepada seluruh Manajemen Subholding Refinery & Petrochemical yang selalu mengarahkan dan mendukung para Perwira Mutu sehingga Delegasi CIP Subholding R & P meraih prestasi luar biasa," ungkap Vice President Human Capital PT KPI, Dewi Kurnia Salwa dalam keterangan yang diterima, Senin (22/5).

"Pencapaian ini menunjukkan kompetensi tinggi dan dedikasi delegasi CIP PT Kilang Pertamina Internasional dalam menghadapi tantangan dan menghasilkan inovasi yang signifikan. Keberhasilan di ajang ITEX Malaysia 2023 patut diapresiasi dan memberikan inspirasi bagi para peneliti dan inovator di seluruh dunia," imbuhnya.

Enam medali emas tersebut diraih PC Prove Delegacy dari RU III Plaju, PC Prove CUCUBA dari RU III Plaju, PC Prove Losses dari RU III Plaju,, PCP EXTERMINATOR dari RU IV Cilaca, PCP CERIA dari RU II Dumai, serta RT Prove Optsysco dari RU III Plaju. Bahkan RT Prove Optsysco dari RU III Plaju juga mendapatkan The Best International Invention & Innovation dari National Research Counsil of Thailand.

ITEX merupakan ajang pameran inovasi internasional yang telah diselenggarakan ke-34 kalinya oleh Malaysian Invention & Design Society (MINDS) dan didukung oleh Kementrian Sains, Teknologi, dan Inovasi Malaysia. ITEX 2023 dihadiri oleh ribuan inventor dengan lebih dari 730 karya inovasi yang berasal dari 19 negara antara lain Indonesia, Malaysia, Taiwan, Thailand, Korea, UAE, Tiongkok, USA, Vietnam, Kuwait, Oman, serta Irlandia. (RO/R-2)