Plaza Indonesia Next Gen Festival Pacu Generasi Muda Kembangkan Ide Kreatif

INDUSTRI dan kemajuan teknologi berkermbang sangat pesat. Peran penting berada di tangan generasi muda untuk terus mendukung pembangunan perekonomian nasional.

Terkait hal ini, Plaza Indonesia sebagai leading lifestyle centre menghadirkan Plaza Indonesia Next Gen Festival sebagai platform inovatif yang dirancang untuk menginspirasi generasi muda Indonesia dalam mengembangkan ide-ide brilian dan inovasi yang dapat memicu perubahan positif di masa depan.

Mengusung tema “Expertise For The Future”, Plaza Indonesia bekerja sama dengan pembicara-pembicara ahli di bidangnya yang akan menyajikan ide-ide luar biasa, pengalaman, dan rekomendasi yang bertujuan untuk sharing visi dan prediksi kepada generasi muda yang penuh semangat dan berbakat.

Plaza Indonesia Next Gen Festival ini akan digelar selama lima hari pada 22 - 27 Mei 2023 di The Warehouse, Level 5. Plaza Indonesia, Jakarta.

"Melalui tema “Expertise For The Future”, Plaza Indonesia ingin memfasilitasi pertumbuhan generasi muda dan meningkatkan potensi mereka dalam memahami berbagai kemungkinan yang dapat mereka jelajahi di masa depan," kata General Manager Marketing PT Plaza Indonesia, Zamri Mamat, dalam keterangan pers, Jumat (19/5),

Selain menjadi destinasi belanja yang sangat diminati oleh masyarakat, menurut Zamri, Plaza Indonesia terus berupaya memberikan kontribusi positif dalam pengembangan potensi generasi muda melalui peningkatan wawasan dan pengetahuan yang dapat menginspirasi mereka untuk mencapai kesuksesan di masa depan.

"Melalui festival ini, Plaza Indonesia sekaligus ingin memberikan dukungan dan motivasi bagi para pelaku industri kreatif untuk terus mengembangkan kreativitas dan inovasi mereka, serta menjadi bagian dari pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik,: jelasnya.

"Kami sangat mengakui potensi generasi muda dalam mendorong inovasi dan kreativitas di industri kreatif," jelas Zamri.

Hadirkan Pembicara Mumpuni

Plaza Indonesia Next Gen Festival kali ini akan mempersembahkan 25 sesi dengan 29 speakers hebat yang membahas berbagai topik menarik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan generasi muda.

Beberapa di antaranya adalah Creative Director Studio Moral, Andandika Surasetja, akan membahas “Fashion & Friends”,

Marketing Communication Jakarta Sneakers Day & Content Creator, Adityalogy, akan membahas “Build Your Brand & Intellectual Properties, Sell To The Moon”,

Co-Founder Manual Jakarta, Hadi Ismanto, akan membahas “Media Perspective on Creative Business & It’s Economics” dan Founder 3Mongkis, Hetty Awim akan membahas “From Humble Beginnings to Big Dreams”.

Suhaila Nordin akan menghadirkan dua sesi yang pembahasan yakni "Personal Branding - What’s In It For Me" dan “The He(Art) of Storytelling - How to Tell a Captivating Story”,

Rudi Hidayat akan membahas "The Revolutionary of Storytelling Technology" dengan topik metaverse,

Firman Aldianto, Pendiri Suasana Kopi, akan membahas creativepreneurship dalam topik "Knowing The Brand Suasanakopi Inside Out: Amplifying The Voice Through Collaboration",

Tita Djumaryo, Pendiri Ganara Art akan membahas "How Art Inspire Us to Create and Innovate Everyday",

Firman, CEO Oppal Multi-Platform Media akan membahas "Spreading Positivity is a Cool Thing",

Chef Adrian Aryo Bisma & Ade Putri Paramadita akan membahas "Past, Present, and Future of Culinary Storytelling" dan masih banyak lagi pembicara inspiratif lain yang jadwal lengkapnya ada di Instagram @plazaindonesia.

Dengan talkshow yang menghadirkan para pemikir dan inovator terkemuka ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi generasi muda dalam mengembangkan potensi mereka di industri kreatif.

Event ini juga berkolaborasi bersama sekolah mode Esmod Jakarta.

Guillaume Oger selaku Fashion Designer and Creation Coordinator Esmod Jakarta menyampaikan,"Kerja sama Esmod Jakarta sebagai institusi pendidikan dengan Plaza Indonesia sebagai salah satu pusat perbelanjaan yang berfokus kepada fashion dan lifestyle tentunya akan memberikan kesempatan lebih besar kepada mahasiswa/i dari Esmod Jakarta untuk melihat peluang yang dapat mereka raih di masa depan,"

"Kerja sama ini juga diharapkan dapat menjadi ajang dalam membagikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perkembangan dunia fashion dan kreatif di Indonesia sehingga lebih banyak lagi yang dapat mengambil bagian di dalamnya." jelas Guillaume,

Seluruh sesi kelas dan rangkaian acara Plaza Indonesia Next Gen Festival ini dapat diikuti secara gratis. Untuk registrasi dan informasi lebih lanjut silakan kunjungi nextgenfestival.plazaindonesia.com (RO/S-4)