Dorong Kesadaran Lingkungan Melalui EIGER Green 

BANYAK cara yang dapat dilakukan masyarakat maupun perusahaan untuk menjaga lingkungan. Salah satunya program Eiger Green yang diluncurkan Eiger Adventure (EIGER) sejak 2021.

Melalui ”Stitching Together for a Better Future” EIGER membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menjadi bagian dalam pembentukan masa depan yang lebih baik.

”Ketika kita bicara sustainability perusahaan ini memiliki lima strategi, yaitu EIGER, Eco & Friendly Store, Innovative & Sustainable Production and Consumption, Good Corporate Governance, Educate & Empower People, dan Responsible Shipping & Warehousing,“ ujar Gustina Rosalin, HSE Lead EIGER Adventure di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (17/05).

Dalam upaya berkelanjutan untuk mengurangi limbah fashion, EIGER mengajak seluruh komunitas Eigerians untuk berpartisipasi dalam Fashion Waste Drop Point.

“Dengan Fashion Waste Drop Point ini kami mengajak para komunitas atau Eigerians untuk memberikan produk-produk mereka yang sudah tidak terpakai lagi di toko kami, ini salah satu inisiatif kami untuk mengurangi limbah fashion.” ujar Harimula Muharam, GM Product & Sustainability Project Leader, EIGER Adventure.

Salah satu capaian positif adalah penggunaan bahan baku dari material terbarukan. “Kami akan terus melakukan riset tentang material-material terbarukan karena komitmen kami adalah 20% dari produk re-newable akan tercapai di 2030. Kami juga akan melakukan Join Development Program dengan para pemasok kami.” lanjut Harimula.

Dalam program EIGER Green Up-cycling Project, EIGER bekerjasama dengan Lazada untuk memanfaatkan produk-produk defect untuk diproduksi kembali menjadi produk baru. Sejalan dengan itu, EIGER juga menghadirkan pameran dari produk-produk EIGER Green di booth EIGER Adventure di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. (Z-3)