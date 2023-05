LEMBAGA pendidikan seni budaya, Ganara Art menghadirkan destinasi ruang kreatif untuk dapat merasakan kekuatan seni sebagai salah satu cara untuk healing,menyalurkan bakat seni, maupun memenuhi rasa keingintahuan dalam menjelajahi berbagai bentuk kesenian.

Ganara Art merupakan lembaga pendidikan seni budaya yang didirikan oleh pendidik seni, Tita Djumaryo pada 2013.

Setelah merambah ke berbagai titik di Jakarta dan Makassar, di antaranya Ganara Art Hublife (Jakarta Barat), Ganara Art Rumah Wijaya dan Ganara Art ASHTA District 8 (Jakarta Selatan), Ganara Art PIK Avenue (Jakarta Utara), Ganara Art Nipah Park Makassar, dan Ganara Plaza Indonesia. Saat ini Ganara Art berkolaborasi bersama Carstensz Lifestyle Hub Mall, Gading Serpong, Tangerang.

Bertempat di Level 1 Carstensz Lifestyle Hub Mall, Gading Serpong, Tangerang. Ganara Art di Carstensz Lifestyle Hub Mall dengan luas 314 meter persegi, menawarkan destinasi ruang kreatif yang bertema “Futuristic Art Healing Space” yang juga selaras dengan konsep Carstensz yang mengusung tema modern dan futuristik.

Futuristic Art Healing Space ditujukan untuk pada pemiat seni yang memiliki jiwa modern dan dinamis, dimana pengunjung bisa menikmati berbagai instalasi seni untuk mengekspresikan diri, serta menstimulasi kreativitas dengan pengalaman yang mendalam diantaranya area instalasi 3D, instalasi video, dan berbagai workshop kreatif.

"Futuristic Art Healing Space harapannya bisa menjadi destinasi baru di Kabupaten Tangerang, mengajak lebih banyak masyarakat untuk mengalami seni sebagai ekspresi diri," ungkap Tita Djumaryo.

Dengan dibukanya Ganara Art di Carstensz Mall, pengunjung yang berdomisili di Tangerang dapat merasakan kekuatan seni sebagai salah satu cara untuk healing,menyalurkan bakat seni maupun memenuhi rasa keingintahuan dalam menjelajahi berbagai bentuk kesenian.

Ganara Art di Carstensz Mall akan berlangsung selama 1 bulan dan dibuka untuk umum pada 17 Mei 2023, dengan berbagai kegiatan seni yang dapat diikuti untuk pengunjung dari berbagai usia baik anak-anak hingga dewasa.

Pengunjung bisa mengunjungi gallery untuk menikmati instalasi seni dengan membeli tiket seharga Rp25,000 atau dengan menunjukkan struk belanja di Cartensz Mall.

Sedangkan untuk mengikuti kelas kreatif pada jadwal yang tersedia, pengunjung dapat mengakses tiket melalui website ganara.art/ganara maupun pembelian di lokasi.

Ganara menawarkan berbagai pilihan workshop melukis dengan didampingi oleh pengajar terbaik Ganara dengan menggunakan berbagai media diantaranya painting on bucket hat, pottery handbuilt, painting on pottery vase, dan painting on knot bag. (RO/Z-5)