Avrist Assurance Gelar Malam Penghargaan Agen Berprstasi

PT Avrist Assurance menggelar acara Award Night untuk para agen berprestasi yang berhasil memberikan kontribusi terbaiknya sepanjang 2022 lalu. Penghargaan ini diberikan melalui panggung gemilau Award Night bertajuk Rockin’ Through The Limit di salah satu hotel ternama di Jakarta.

Acara yang digelar pada Kamis (11/5) ini, dihadiri oleh President Director PT Avrist Assurance Simon Imanto, Direktur Bisnis PT Avrist Assurance Jos Chandra, Direktur Keuangan PT Avrist Assurance Ian Ferdinan Natapradja, Direktur Pengembangan Bisnis Jepang Yasuo Sato, dan para Kepala Divisi serta Agent Avrist Assurance yang berprestasi.

Simon Imanto menyampaikan, acara penghargaan ini merupakan apresiasi perusahaan atas kinerja para agen yang telah memberikan upaya terbaiknya hingga berhasil keluar sebagai pemenang. "Walaupun tantangan industri asuransi semakin besar, namun dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi, kami yakin para agen Avrist mampu menorehkan prestasi yang lebih baik di tahun mendatang,” ungkap Simon

Baca juga: Cetak Berbagai Prestasi Gemilang, Avrist Assurance Mantap Hadapi 2023

Pada kesempatan yang sama, Jos Chandra mengatakan pihaknya sangat bangga atas prestasi yang ditorehkan para agen Avrist hingga berhasil membawa mereka ke acara Award Night. "Pencapaian ini adalah buah manis dari ketekunan dan kerja keras. Semoga semangat kemenangan terus hadir disetiap langkah," imbuh Jos.

Usai sambutan, acara diresmikan yang ditandai penekanan tombol 'Push Button' pada layar besar LED oleh Simon Imanto dan Jos Chandra secara bersama yang diiringi musik rock menambah kemeriahan.

Ajang penghargaan ini, terbagi menjadi tujuh kategori yaitu; Top Agent of The Year, Top Leader by Premium, Top Senior Agent by Premium, Top Rookie of The Year, Top Agent by Policy, Top Agent by Premium, serta kategori MDRT (Million Dollar Round Table) Qualifier, dimana penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Simon Imanto dan Jos Chandra.

Dengan diadakannya acara Award Night ini, Avrist berharap dapat memotivasi para agen untuk terus mengukir prestasi yang jauh lebih gemilang. (RO/S-3)