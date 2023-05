Profesi Guru Tidak akan Tergantikan Teknologi

Kurangnya pemahaman akan literasi digital dan kecerdasan buatan membuat sejumlah guru dan kepala sekolah mempertanyakan masa depan profesi mereka. Keluhan ini muncul dalam sesi seminar mengenai digital literasi untuk pendidikan masa depan dalam Acer EduTech 2023.

Merespon itu Presiden Majelis Internasional untuk Pendidikan Terbuka dan Berjarak Prof Tian Belawati menegaskan profesi guru tidak akan tergantikan. Namun, berganti peran.

“Kalau dulu guru hanya menyuap-nyuap siswa dengan materi pembelajaran, sekarang berbeda. Kini kita mencari sumber pembelajarannya lalu mengkurasinya, dan memberikannya kepada siswa. Guru menjadi pembimbing siswa dalam mengakses sumber digital itu. Agar para siswa nantinya tidak tersesat dalam hutan luasnya internet,” ungkap Tian di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Senin (15/05).

“Saya percaya, bapak ibu guru itu tidak akan tergantikan. Hanya perannya yang berbeda. Tidak perlu khawatir, bapak ibu guru. In the end of the day, kita akan selalu dibutuhkan,” imbuhnya.

Tian mengungkapkan, literasi digital membuat para siswa dan guru dapat mengakses sumber pendidikan yang terbuka dan terintegrasi. Hal ini, kata Tian dapat menciptakan pendidikan global. Di mana setiap orang bisa mengakses pendidikan yang sama dan merata.

“Tanpa literasi digital yang baik, anak anak Indonesia tidak dapat memanfaatkan kesempatan belajar yang terbuka dan terintegrasi secara digital itu,” ujar Tian.

Mantan Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof Bedjo Sujanto mengingatkan pentingnya literasi digital. "Karena ini sebuah instrumen untuk mempercepat pembelajaran, dan memperluas jangkauan proses pembelajaran. Misalnya, di kelas itu hanya 40 orang. Kalau didigitalisasi, bisa ribuan orang ikut. Ini pandangan positifnya,” ujar Bedjo.

Bedjo juga mengingatkan profesi guru tidak akan tergantikan. Mengingat, peran para guru dalam pembangunan manusia, secara akademis dan karakter. (Z-3)