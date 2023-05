Wajib Disimak! Tips Nabung Buat Nonton Konser

MENONTON konser butuh biaya tak sedikit di luar kebutuhan primer. Tentunya, menyisihkan sebagian dana adalah keharusan bagi kamu yang ‘si paling festival’ atau doyan nonton konser.

Namun, bagi mereka yang tidak hobi sesekali ikut dalam euforia nonton konser sah-sah saja. Apalagi artis yang manggung belum pernah sama sekali mengunjungi Indonesia.

Dari awal rumor kedatangan Coldplay ke Jakarta beredar, orang-orang mulai menyisihkan gaji mereka agar dapat menonton band asal Inggris tersebut. Namun, seperti konser-konser biasanya durasi antara pengumuman harga tiket hingga tanggal dibukanya penjualan tiket tidak berlangsung lama. Oleh karena itu, ada baiknya agar Anda menyiapkan dana secukupnya saat informasi dari sumber terpercaya mulai beredar.

Baca juga: Wow! Harga Tiket Konser Coldplay Tembus Rp13,2 Juta Plus Pajak, Kelebihannya Apa?

Menurut Certified Financial Planner, Metta Anggriani, rumus umum pengaturan cash flow adalah 50/30/20. Di mana 50% penghasilan digunakan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan. Menonton konser dapat dikategorikan sebagai dana hiburan.

“Biaya hiburan bisa masuk di kategori keinginan. Tapi ini tentu hanya acuan saja, tiap orang punya batasan yang berbeda-beda. Apalagi kalau sudah punya cicilan utang,” tuturnya.

Baca juga: Konser Coldplay di Jakarta, Simak Tips War Tiket Konser Ini

Metta menjelaskan jika cicilan utang yang sehat adalah maksimal 30% dari penghasilan seseorang. Seperti contoh berikut ini.

Gaji 10 juta

- Cicilan (30% dari penghasilan) = 3 juta

- Hiburan (20% dari sisa dipotong cicilan) = 1.4 juta

- Biaya hidup (sisa setelah dipotong cicilan dan biaya hiburan) = 5.6 juta

Selain itu, Metta juga mengatakan bahwa gaya hidup seseorang sangat berpengaruh pada perencanaan keuangan masing-masing individu. Ia berharap financial planning dapat mengatur gaya hidup yang memang sesuai dengan kemampuan kita. “Jadi tidak terbawa arus, FOMO dan lain-lain. Dengan kita punya peta keuangan, kita tahu mana yang harus diutamakan, seandainya pun ada yang kepepet kita tau mana yang terpaksa dikorbankan,” ungkap perencana keuangan dan founder dari @dayauang tersebut.

Pada unggahan Instagramnya, Metta membagikan beberapa cara agar bisa mendapatkan uang dalam waktu seminggu untuk beli tiket Coldplay.

1. Jebol Tabungan

Penggunaan dana di tabungan sendiri merupakan cara dengan risiko paling kecil menurut Metta. “Kalo ada yang memang punya tabungan khusus untuk hiburan, silakan dipakai. Kalo mau pakai tabungan lain? Harus bikin plan untuk mengisi kembali tabungan yang digunakan. Jangan pakai dana darurat ya, karena kamu tetap harus punya safety net. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam 6 bulan ke depan,” tulisnya.

2. Cicilan Kartu Kredit/KTA Max 6 bulan

“Aduh ini sebenarnya maksa banget sih, tapi kalo emang ngebet banget thinking this is such a lifetime experience, pastikan kamu bisa melunasi cicilan tsb dalam 6 bulan. Selesai nonton konser, lunas pula cicilannya,” tulis Metta. Anda dapat menerapkan seperti cara di atas jika ingin memakai alternatif ini. Walaupun sebenarnya utang buat konser ini tidak disarankan karena tidak produktif, “selesai konser ya habis manfaatnya,” tambah Metta. Ia juga menyarankan agar menghitung kemampuan membayar dengan benar, agar dapat lunas tepat waktu. “Kan gak lucu kalau udah selesai konser masih bayar cicilan yang lalu,” sambungnya.

3. Cicilan >6 Bulan

Pilihan ini termasuk pilihan dengan risiko paling tinggi. “Kalo nonton konser di luar kemampuan, cicilan lebih dari 6 bulan, bahkan pakai pinjol yang perhitungan bunganya mingguan/harian,” pungkasnya. Metta juga menyarankan untuk mengambil pinjaman di bank yang relatif lebih aman karena ‘highly regulated.’ Untuk penggunaan pinjaman lewat aplikasi, Ia menyarankan untuk mengecek terlebih dahulu apakah terdaftar dan diawasi OJK. “Kita bisa bandingkan juga bagaimana perhitungan bunganya serta ketentuan-ketentuan lainnya,” jelas Metta.

Sementara itu, untuk para generasi sandwich, tidak ada rumusan ideal untuk financial planning mereka. Namun karena kebutuhan yang lebih tinggi, harusnya menekan biaya hiburan untuk menabung lebih besar.

Di sisi lain, orang-orang yang sudah mencapai kestabilan finansial juga dapat mengalami ketidakstabilan dari berbagai faktor. “Hidup kan dinamis ya, kita sendiri sudah mengalami pandemi bahwa ada hal-hal yang di luar kontrol kita, sehingga penting banget menyiapkan safety net agar bila terjadi suatu risiko, hidup tetap dapat berjalan,” jelas Metta. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyiapkan dana darurat, juga menyiapkan asuransi dan tabungan untuk tujuan-tujuan sesuai kebutuhan.

Terakhir, Metta juga mengingatkan untuk membaca Syarat dan Ketentuan dengan baik saat melakukan peminjaman. Agar ketika terjadi kegagalan dalam pembayaran, jumlah utang yang bertambah dapat dimengerti dari mana asalnya. “So, mau utang pakai apapun, pastikan kita paham terms-nya & mampu bayarnya ya,” pesannya Metta.

Konser Coldplay di Jakarta

Coldplay resmi mengumumkan menggelar konser di Glora Bung Karno, Jakarta, Indonesia, pada 15 November mendatang. Kedatangan band asal Inggris itu sebagai rangkaian Music Of The Spheres World Tour yang memecahkan rekor.

Promotor konser Coldplay di Jakarta, PK Entertainment akhirnya membeberkan harga tiket untuk konser Coldplay di Jakarta, Kamis (11/5). Harga tiket konser dimulai Rp800 ribu dan termahal mencapai Rp11 juta belum termasuk pajak.

Melansir dari instagram @pkentertainment berikut harga tiket konser Coldplay di Jakarta apabila sudah dikenakan pajak:

* Ultimate Experience (CAT 1) IDR 11.000.000 ditambah pajak menjadi Rp13.200.000

* My Universe (Festival) IDR 5.700.000 ditambah pajak menjadi Rp6.840.000

* CAT 1 (Numbered Seating) Rp5.000.000 ditambah pajak menjadi Rp6.000.000

* CAT 2 (Numbered Seating) Rp4.000.000 ditambah pajak menjadi Rp4.800.000

* FESTIVAL (Free Standing) Rp3.500.000 ditambah pajak menjadi Rp4.200.000

* CAT 3 (Numbered Seating) Rp3.250.000 ditambah pajak menjadi Rp3.900.000

* CAT 4 (Numbered Seating) Rp2.500.000 ditambah pajak menjadi Rp3.000.000

* CAT 5 (Numbered Seating) Rp1.750.000 ditambah pajak menjadi Rp2.100.000

* CAT 6 (Numbered Seating) Rp1.250.000 ditambah pajak menjadi Rp1.500.000

* CAT 7 (Numbered Seating) Rp1.250.000 Restricted View ditambah pajak menjadi Rp1.500.000

* CAT 8 (Numbered Seating) Rp800.000 Restricted View ditambah pajak menjadi Rp960.000. (Z-10)