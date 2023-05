Terpesona Berlian, Princess of Bahrain Borong Perhiasan Passion Prive

PADA Senin (8/6), Princess of Bahrain, Shaikha Jawaher Bint Khalifa Al Khalifa mengunjungi butik Passion Prive di Plaza Indonesia Level, Jakarta.

Dengan gaun cantik bewarna fuchsia, Princess of Bahrain ditemani Chief Operating Officer (COO) PT. Passion Abadi Korpora, Airyn Tanu.

Shaikha Jawaher memilih koleksi gaun bernama The Fuchsia Collection yang menggunakan rubellite.

Gaun yang Dilapisi Berlian Berkilau

Dengan warna fuchsia glamour, dilapisi oleh beberapa berlian yang berkilau, Princess of Bahrain tampil sangat elegan dan mewah.

Di sisi lain, Princess of Bahrain, Her Highness Shaikha Jawaher ternyata adalah kolektor perhiasan berlian.

Tertarik Koleksi berlian dari Passion Prive

Pandangannya pun jatuh kepada koleksi Gem of Katulistiwa, The Fuchsia Collection, dan Ashoka Ring dari Passion Prive.

Matanya berbinar dan memutuskan untuk memborong koleksi-koleksi Passion Prive senilai 2 Miliyar Rupiah.

“Saya sangat suka diamond, apa lagi di padu padankan dengan gemstone yang indah, diamonds are truly women’s best friend,” tutur Princess Shaikha.

Kehadiran Princess of Bahrain, Shaikha Jawaher Bint Khalifa Al Khalifa ke Indonesia tidak hanya untuk menghadiri acara di Jakarta.

Ia juga turut menghadiri dan mendukung acara amal bersama Passion of God Foundation, lambaga CSR milik PT. Passion Abadi Korpora.

Kegiatan charity ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023, di Puri Ageng Blah Batu, Bali.

Dengan niat untuk mengajak para tamu undangan untuk ikut serta dalam membantu visi dan misi Airyn Tanu mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak yang perlu dibantu. (RO/S-5)