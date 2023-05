Hari Palang Merah Sedunia, PMI: Membantu dari Hati

HARI Palang Merah Sedunia jatuh pada tanggal 8 Mei setiap tahunnya. Di tahun 2023, Hari Palang Merah Sedunia bertemakan “Everything we do comes #fromtheheart” yang berarti “Semua yang kami lakukan datang #darihati.”

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) H.M. Jusuf Kalla mengatakan, makna dibalik tema tersebut adalah membantu masyarakat dengan ikhlas.

PMI memiliki 7 prinsip dasar yang berupa kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Dengan prinsip-prinsip tersebut, PMI menjalankan tugasnya bersama dengan relawan dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kita tidak bicara tentang material, pokoknya bagaimana kita membantu kemanusiaan,” terang wakil presiden Indonesia ke-12 yang ditemui di Markas Pusat PMI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

Berdasarkan laman resminya, PMI adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum, diundangkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan guna menjalankan kegiatan Kepalangmerahan sesuai dengan Konvensi Jenewa Tahun 1949z Tujuannya untuk mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana, tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan Pandangan Politik.

Salah satu operasi besar yang dilakukan PMI akhir-akhir ini adalah saat pandemi Covid-19. “Kita beli mobil 250 di seluruh Indonesia, dari mobil besar sampai mobil 3 roda” jelas Jusuf Kalla atau JK.

Selain itu, PMI juga sempat mendonasikan masker untuk Hong Kong saat mereka mengalami krisis masker. Pada operasi Covid-19 tersebut, PMI mengerahkan segala bantuannya hingga 2 tahun sampai Covid-19 benar-benar selesai seperti pengumuman WHO.

JK menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 mengurangi jumlah masuknya darah untuk PMI. Kemudian, lokasi-lokasi yang biasanya dibuka untuk donor darah sudah kembali berjalan seperti biasa. Sebelumnya lokasi donor darah seperti di mall atau pun area publik lainnya sempat ditutup sementara.

Sementara itu, JK juga menjelaskan tentang rata-rata kantong darah yang dibutuhkan per harinya di beberapa daerah di Indonesia. DKI Jakarta membutuhkan rata-rata 1200 kantong darah per harinya dan di daerah seperti Medan dan Makassar membutuhkan rata-rata 150 kantong darah per hari.

DKI Jakarta memiliki angka yang besar karena ada begitu banyak masyarakat dari berbagai daerah yang datang berobat di rumah sakit ibukota. “PMI punya ‘link’ yang menghubungkan PMI di daerah satu dengan lainnya,” ujar JK.

Terdapat kurang lebih 2 juta relawan yang tersebar di tanah air. Pada bulan Ramadan kemarin, donor darah dilakukan setelah buka puasa dan 10% di antaranya dilayani oleh donor pengganti yang tidak berpuasa. (Z-10)