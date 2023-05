Sambut Kehadiran Putri Bahrain, Empowering Women’s Beauty Digelar

DALAM menyambut Princess of Bahrain, Her Highness Shaikha Jawaher Bint Khalifa Al Khalifa, Passion Jewelry Group berkolaborasi dengan Celltech Stem Cell menyelenggarakan Empowering Women’s Beauty “The Timeless Diamond & Legacy of Stemcell” di La Moda Plaza Indonesia, Jakarta, Senin (8/5).

Kolaborasi ini merupakan ide dari Chief Operating Officer (COO) PT. Passion Abadi Korpora Airyn Tanu dan Founder Celltech Stemcell Centre Prof. dr. Debby Vinski.

Keduanya percaya bahwa masa depan bangsa terletak pada kekuatan, keindahan dan warisan dari seorang wanita.

Dalam sambutannya, Prof.Vinski mengatakan bahwa wanita melahirkan karunia terbesar yaitu seorang bayi dengan tali pusar yang penuh dengan kehidupan.

"Melalui teknologi stem cell atau sel punca, ada 80 jenis penyakit yang dapa diobati," jelasnya.

"Selain itu, kecantikan dan kekuatan wanita juga disimbolkan dengan diamond atau berlian yang bertahan dalam segala kondisi," tutur Prof.Vinski.

Para Model Tampilkan Trunkshow

Dalam acara ini, para model menampilkan persembahan trunkshow dengan menggunakan karya Ernesto Abram yang menceritakan kelahiran seorang wanita cantik dan tangguh.

Perhiasan berlian yang dipakai merupakan koleksi terbaik dari Passion Prive yang selalu ingin mempersembahkan produk-produknya dengan penuh cinta.

Kehadiran tamu kehormatan, Princess of Bahrain, Her Highness Shaikha Jawaher Bint Khalifa Al Khalifa, disambut hangat dan meriah oleh tamu undangan.

Princess of Bahrain berkesempatan untuk menceritakan kesan pertamanya di Indonesia. Selain itu, kehadirannya untuk menggelar kegiatan amal.

Rencananya kegiatan serupa yang diselenggarakan Passion Jewelry Group akan dilaksanakan di Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Princess of Bahrain Menyukai Berlian dari Passion Jewelry Group

“Saya sangat terkesan dengan ramahnya orang Indonesia, dan tentunya Passion Jewelry Group yang menyambut saya begitu baik," katanya.

"Saya juga adalah pengoleksi perhiasan berlian, dan saya terkesima dengan kualitas berlian dan rangka dari Passion Jewelry,” tutur Princess Sheikha.



Mengangkat tema pemberdayaan wanita, acara ini juga dihadiri oleh banyak tokoh-tokoh eanita Indonesia, di antara lain Nur Asia Uno, Anisa Pohan, Coreta Louise, dan Ismi Rachmianto. (RO/S-40