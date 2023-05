Prodia Ungkap Rahasia Bertahan Hingga Memasuki Tahun ke-50

Pada Minggu (7/5) laboratorium klinik Prodia membuktikan eksistensinya sebagai perusahaan yang resilien, dan terdepan di industri layanan kesehatan Indonesia hingga mampu bertahan hingga memasuki tahun ke-50.

Pertama kali didirikan pada tanggal 7 Mei 1973 di kota Solo, Prodia lahir sebagai laboratorium yang sederhana. Prodia merupakan hasil buah pemikiran dari para pendirinya untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaaan laboratorium klinik dengan standar mutu yang baik.

Kini dengan mengusung tema Personal and Precise Partner for Your Health mereka ingin memaknai kehadirannya sebagai mitra kesehatan terpercaya yang dapat diandalkan.

Direktur Utama PT Prodia Widyahusada Tbk., Dewi Muliaty, mengatakan bahwa eksistensi mereka karena dedikasi para Insan Prodia yang secara konsisten terus berinovasi demi memberikan kualitas layanan kesehatan terbaik. “Kami terus melakukan berbagai inovasi dalam membangun sistem, mengaplikasikan teknologi, mengoptimalkan kapabilitas, dan aktif berkontribusi mengedukasi masyarakat dalam penerapan pola hidup sehat,” ujar Dewi saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (7/5).

Mereka juga telah memperoleh berbagai sertifikasi di bidang kesehatan dan menjadi laboratorium klinik pertama di Indonesia yang berhasil mendapatkan akreditasi dari College of American Pathologist (CAP) selama 10 tahun berturut-turut. Pencapaian ini membawa Prodia sejajar dengan kualitas laboratorium internasional dan menjadi layanan kesehatan terpercaya menunjang pengobatan generasi baru. “Kami berani tampil beda, membangun fondasi internal yang kuat, mampu mengawinkan antara bisnis dan sains, yang pada akhirnya mampu mewujudkan perusahaan berkelas dunia," jelas Andi Widjaja, Founder PT Prodia Widyahusada Tbk.

Dalam upaya membangun ekosistem kesehatan yang holisitik, Prodia fokus mengintegrasikan teknologi digital dalam kegiatan operasionalnya. Transformasi digital merupakan strategi perusahaan di tahun 2023 dalam menjawab tantangan pasar dan kebutuhan masyarakat. Salah satu manifestasi transformasi digital Prodia adalah dengan meluncurkan aplikasi kesehatan terintegrasi U By Prodia. Sebuah ekosistem

kesehatan terkini yang memungkinkan pelangga untuk mengelola kesehatannya yang dipersonalisasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengguna yang bersifat unik secara digital dengan lebih mudah, nyaman, dan praktis. (B-4)