KPI Raih Penghargaan Ajang Inovasi Internasional di Turki

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) berhasil meraih sejumlah penghargaan di bidang inovasi pada ajang Istanbul International Inventions Fair (ISIF) 2023.

Dalam ajang bergengsi yang diikuti lebih dari 424 karya inovasi dari 20 negara tersebut, PT KPI mengirimkan empat karya CIP dan mendapatkan penghargaan istimewa, yaitu dua medali emas (gold medal) dan dua medali perak (silver medal).

Adapun empat penghargaan yang meraih penghargaan itu yakni PC-Prove The Sweet dari RU II Dumai dan PC Prove Goa Foam dari RU IV Balongan yang sama-sama berhasil memperoleh medali emas.

Kemudian PC-Prove Octanano dari RU V Balikpapan dan PC-Prove Optimis Marker dari RU III Plaju yang sama-sama diganjar perak.

Selain itu, KPI juga meraih penghargaan istimewa dari State Office of Industrial Properti of the Republic of North Macedonia yang ditujukan secara khusus karena telah berkontribusi memperkenalkan inovasi di bidang minyak dan gas bumi (migas) ke kancah internasional.



Penyelenggaraan ISIF ke-8 yang berlangsung di Istanbul Ataturk Airport, Turki, itu juga merupakan bagian dari Teknofest. ISIF diselenggarakan oleh Turkish Patent and Trademark Office (Turkpatent) di bawah Kementerian Perindustrian dan Teknologi Turki.

Ajang ini juga menggandeng International Federation of Inventors Association (IFIA) serta didukung oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).

Sebanyak 20 negara mengikuti ISIF 2023 di antaranya Indonesia, Rusia, Qatar, Tiongkok, Kroasia, Kanada, Azerbaijan, Bosnia Harzegovina, Maroko, Irak, Iran, Jerman, Belgia, Lebanon, Portugal, dan Rumania. i Dan terdiri atas perusahaan, inventor, peneliti, konsultan, asosiasi, serta universitas.

Vice President Human Capital PT KPI Dewi Kurnia Salwa mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh manajemen Subholding Refinery and Petrochemical yang selalu mengarahkan dan mendukung para perwira mutu.

"Terima kasih kepada seluruh manajemen yang selalu mengarahkan dan mendukung para perwira mutu sehingga delegasi CIP Subholding R&P mampu membawa nama Pertamina di kancah dunia dengan inovasi-inovasinya," ujar Dewi dalam keterangannya, Jumat (5/5). (RO/I-2)