ICF Jakarta Charter Chapter Rayakan International Coaching Week 2023

INTERNATIONAL Coaching Week (ICW) 2023 merupakan perayaan global selama seminggu tentang kekuatan dan dampak dari profesional coaching bersama ICF Headquarter dan ICF Charter Chapter. Acara global ini akan berlangsung dari 8 Mei hingga 14 Mei 2023. ICW Jakarta 2023 mengambil tema, "Explore Your Potential”.

ICW 2023 merayakan profesi coaching dan dampaknya pada individu, organisasi, dan juga komunitas di seluruh Indonesia. Acara ini merupakan kesempatan bagi para coach, coaching community, dan juga coaching antusias untuk berkumpul, berbagi pengalaman coaching serta untuk belajar dari satu sama lain.

Dalam perayaan selama seminggu ini, peserta akan mendapat banyak manfaat dari berbagai kegiatan mulai dari webinar, mengalami proses coaching hingga kesempatan untuk networking.

Baca juga: Julo Gandeng UNICEF Salurkan Donasi Untuk Kesejahteraan Anak Indonesia

"Kami telah menyusun tiga topik webinar yang kami percayai sangat penting dalam menemukan dan mengeksplorasi potensi kita, dimulai dengan Explore Your Potential: Identifying Passion and Purpose, diikuti dengan Unlocking Your Creativity: Networking and Building Relationships dan diakhiri dengan Uncovering Your Entrepreneurial Spirit," tutur Christine Monteiro, ACC, Ketua dari kegiatan ICW JCC 2023.

"Perusahaan dan komunitas adalah dukungan utama kami dalam meningkatkan kesadaran tentang bagaimana coaching dapat membuka dan mengeksplorasi potensi Anda," kata Maria Qibtiyah, ACC, Koordinator Komunitas ICW JCC 2023.

ICW 2023 didukung oleh organisasi seperti, SMI, IFG, Poltekpar, ILP, AIESEC, Antikode, TDA Makassar, Hope Gathers, Rotary Hope dan YKAI.

Baca juga: Hardiknas 2023, Beasiswa Pendidikan Indonesia Kembali Dibuka

Pendaftaran untuk seminar International Coaching Week 2023 saat ini telah dibuka secara gratis. (RO/Z-1)