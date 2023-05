UIPM Ajak Ciptakan Pendidikan Berkualitas di Asia Pasifik

UNIVERSAL Institute of Professional Management (UIPM) menggelar wisuda bertaraf internasional di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Dalam wisuda itu, Presiden UIPM Indonesia Prof Dr Mohammad Soleh Ridwan

menyampaikan orasi ilmiah terkait misi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yaitu 17 Goals-UN SDGS (sustainable development goals) sebagai tujuan pembangunaaan masyarakat di seluruh dunia.

Di antaranya ialah pendidikan berkualitas, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.

Baca juga: MBKM Dinilai Mampu Membangun Ekosistem Pendidikan Berkualitas di Perguruan Tinggi

"Salah satu keunggulan UIPM ialah membawa misi PBB yakni mempengaruhi dunia pendidikan di kawasan Asia Pasifik dan internasional. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama memajukan pendidikan berkualitas," kata Soleh dalam keterangan tertulisnya, hari ini.

Pada wisuda itu, Soleh yang juga mewakili Main Representative of UN Ecosoc menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Prof Dr Oktovian Berty Alexander Sompie.

Selain itu, menandatangani MoU dengan perwakilan UIPM Thailand Dr Aphinita Chaichana sebagai Representative UN Ecosoc Thailand yang juga menjabat Global President di United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC).

Di sela wisuda, Soleh memberikan gelar doktor kehormatan atau doctor honoris causa (Dr Hc) kepada Mrs World United Nations 2022 Pamela Pal Das dari India.

Hadir dalam wisuda yang digelar Jumat (28/4) tersebut yakni, mahasiswa dari Thailand, Rusia, AS, India, personel TNI AL, TNI AD, TNI AU, Korps Marinir, dan masyarakat sipil.

Baca juga: Zenius Perluas Akses Pendidikan Berkualitas Ke Indonesia Timur

UIPM merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dikelola secara global (global managing). UIPM yang berpusat di Singapura tersebut memiliki perwakilan di 8 negara yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, India, Afrika, dan Amerika Serikat (AS).

UIPM juga sebagai anggota Asia Pacific Quality Network (APQN) yang merupakan wadah lembaga-lembaga penerbit akreditasi universitas di kawasan Asia Pasifik seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Malaysian Qualifications Agency (MQA).

UIPM Singapura bahkan terdaftar di European Distance and E-Learning Network (EDEN) yakni salah satu pendidikan jarak jauh yang menggunakan e-learning system di Inggris dan masuk United Nations University.

Selanjutnya, UIPM AS diakreditasi International Association for Quality Assurance in Pre-Tertiary & Higher Education (QAHE). Juga, sebagai anggota United Nations Global Compact di AS.

Sementara itu, UIPM Indonesia yang berkantor di Summarecon, Bekasi, diakreditasi United Nations Ecosoc (Economic and Social Council) sebagai special consultative status sehingga mendapatkan mandat menjalankan 17 Goals-UN SDGS. (RO/S-2)