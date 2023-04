Tanoto Foundation Kucurkan Rp1,9 Triliun untuk Beasiswa dan Penanganan Stunting

TANOTO Foundation menggelontorkan Rp 1,9 triliun untuk program pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

Berdasarkan laporan tahunan Tanoto Foundation yang diterima, Sabtu (29/4), organisasi filantropi yang didirikan Sukanto Tanoto itu sepanjang 2015 hingga 2022, tercatat memberikan donasi sebesar US$ 133,8 juta atau setara Rp 1,9 triliun (kurs rata-rata Rp14.500 per US$).

Pada tahun lalu, donasinya mencapai US$ 27 juta atau setara Rp 391 miliar. Total dana triliunan tersebut digunakan dalam berbagai program di bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

Di antaranya adalah program beasiswa TELADAN untuk mahasiswa, program SIGAP untuk penurunan stunting, serta program PINTAR untuk peningkatan kapasitas bagi siswa, guru, dan kepala sekolah di berbagai wilayah di Indonesia.

Sepak terjang Sukanto Tanoto di dunia filantropi juga merambah ke Asia. Bersama Temasek Foundation Singapura dan Bill & Melinda Gates Foundation, Tanoto Foundation ikut menginisiasi lahirnya Philanthropy Asia Alliance yang bergerak dalam program pendidikan dan sosial di regional Asia. (RO/H-3)