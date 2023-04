Kapan Idul Adha 2023? Cek Jadwal Cuti dan Hari Libur

HARI Raya Idul Adha adalah salah satu hari raya besar dalam agama Islam yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hari itu dirayakan sebagai hari raya kurban, di mana umat muslim di seluruh dunia merayakannya dengan menyembelih hewan kurban, seperti sapi, kambing, atau domba.

Hari Raya Idul Adha juga mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS. Sebagai penghormatan kepada peristiwa tersebut, umat muslim di seluruh dunia mengikuti jejak Nabi Ibrahim AS dengan memotong hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan.

Selain itu, Idul Adha menjadi momentum memperkuat rasa solidaritas sosial antara sesama umat muslim. Di mana daging kurban dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu dan memerlukan. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya saling berbagi dan peduli terhadap sesama.

Di Indonesia, Idul Adha dirayakan dengan berbagai kegiatan. Tidak semata menyembelih dan membagi daging hewan kurban kepada orang yang membutuhkan. Ada pula beragam kegiatan lainnya, seperti festival kuliner, bazar kurban, dan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ada juga kegiatan mengunjungi keluarga dan tetangga untuk bersilaturahmi dan mengucapkan selamat hari raya Idul Adha.

Secara keseluruhan, perayaan Idul Adha di Indonesia selalu menjadi momen yang dinanti-nanti dan selalu dirayakan dengan penuh sukacita dan kebersamaan bagi umat Muslim di seluruh penjuru Indonesia.

Tahun ini perayaan Idul Adha jatuh pada tanggal 29 Juni 2023 dan telah ditetapkan pemerintah sebagai libur nasional. Namun tidak ada cuti bersama yang diberikan untuk Hari Raya Idul Adha. Semoga bermanfaat! (Z-3)