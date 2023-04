Akun Twitter Ganjar Pranowo Kehilangan Centang Biru

AKUN Twitter milik bakal calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo kehilangan tanda centang biru. Hal ini terjadi mengikuti aturan Twitter yang mengharuskan pengguna berlangganan tiap bulan.

Akun @ganjarpranowo memang terkenal aktif di Twitter. Ia kerap mengunggah momen kunjungan kerja pemerintahan hingga tanggapi keluhan netizen dan masyarakat, khususnya di Jawa Tengah.

Hal serupa juga dialami akun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Akun @ridwankamil terlihat sudah tak bercentang biru lagi.

Sementara, akun Prabowo Subianto, @prabowo menunjukkan masih terdapat tanda centang abu. Termasuk akun Mahfud MD, @mohmahfudmd. Tanda itu menunjukkan verifikasi pemerintah atau otoritas.

Seperti yang diketahui, fitur centang biru hanya bisa dimiliki pengguna yang mengakses layanan Twitter Blue. Layanan ini telah tersedia di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Twitter Blue adalah langganan bulanan berbayar opsional yang menyematkan tanda centang biru pada akun profil pengguna. Dahulu, fitur ini hanya bisa didapat oleh orang tertentu, untuk memverivikasi keresmian akun milik figur publik, atau akun resmi suatu organisasi. Kini, orang yang berlangganan dapat mendapat akses lebih awal ke fitur-fitur baru, misalnya Edit Tweet.

Sebelumnya, Twitter secara resmi mengumumkan tanda 'centang biru' akan hilang bagi pemilik akun yang tidak berlangganan. Pengumuman itu disampaikan lewat akun Twitter verified @verified pada Kamis (20/4) waktu setempat. Unggahan ini dikomentari sebanyak 6.187 kali dengan total 'suka' mencapai 17,7 ribu pengguna.

"Besok pada 20/4, kami akan menghapus tanda verifikasi yang lama. Untuk tetap terverifikasi pengguna individu bisa mendaftarkan diri ke Twitter Blue dan organisasi juga bisa tetap terverifikasi dengan mendaftarkan diri menjadi organisasi terverifikasi," tulis akun Twitter resmi.

Adapun, Harga berlangganan berbeda-beda tiap negara, mulai dari USD8 dolar (Rp120 ribu) per bulan atau USD84 dolar (Rp1.267.224) per tahun.

Di Indonesia, berlangganan Twitter Blue per bulan dibandrol seharga Rp165 ribu per bulan dan Rp1.719.000 per tahun bagi pengguna iOS dan Android. (Z-10)