Daftar Perpustakaan Nyaman dan Estetik di Jakarta

DI lingkungan ibu kota yang padat ini, perpustakaan di Jakarta telah menjadi salah satu tempat yang menyediakan ruang dan waktu bagi pembaca untuk menikmati buku informasi lainnya secara lebih santai dan fokus.

Selain sebagai pusat kegiatan baca dan informasi, perpustakaan juga memiliki peran penting dalam pengembangan masyarakat dan pendidikan. Perpustakaan menyediakan buku-buku yang dapat membantu masyarakat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta memberikan akses bagi mereka yang tidak mampu membeli buku yang dibutuhkan.

Saat ini, ada beberapa perpustakaan besar nan estetik yang tersedia di Jakarta, seperti Perpustakaan Jakarta, Perpustakaan Kemendikbud, Perpustakaan Erasmus Huis, Perpustakaan Goethe Institute, Perpustakaan Rabbit Hole.

Perpustakaan Jakarta

Pada 7 Juli 2022, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan meresmikan Perpustakaan Jakarta atau Perpustakaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Perpustakaan Jakarta yang hadir sebagai tampilan baru dari Taman Ismail Marzuki, lahir sebagai bentuk untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat sekaligus mengenalkan karya-karya para seniman dan budayawan. Perpustakaan ini memiliki 138.000 koleksi buku yang terdiri dari buku-buku umum, anak, hingga koleksi kejakartaan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perpustakaan Kemendikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memiliki perpustakaan yang estetik. Berdiri sejak 29 November 2004, perpustakaan ini memiliki koleksi berjumlah 200 ribu judul dalam berbagai bentuk, mulai dari buku, e-book, audio visual, majalah, koran, jurnal, hingga jurnal elektronik. Perpustakaan ini juga dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan yang sudah terakreditasi A oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Perpustakaan Erasmus Huis

Perpustakaan Erasmus Huis merupakan perpustakaan yang juga merupakan pusat kebudayaan Belanda. Perpustakaan ini telah bergabung dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Jadi, jika kamu tertarik dengan budaya Belanda, kamu bisa mengunjungi perpustakaan ini.

Perpustakaan ini memiliki desain yang menarik, sehingga mampu membuat nuansa perpustakaan ini nyaman dan betah untuk baca buku. Perpus ini berlokasi di Kav. Setiabudi, Jalan Haji R. Rasuna Said, Blok C No. 3, Kuningan Timur.

Perpustakaan Goethe Institute

Perpustakaan Goethe Institute menyediakan sekitar 5.000 koleksi buku dan majalah fisik berbahasa Jerman maupun terjemahan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Perpustakaan yang merupakan bagian dari pusat kebudayaan Jerman di Indonesia ini terbuka untuk masyarakat umum dan bisa dikunjungi secara gratis. Namun, jika ingin meminjam koleksi mereka, kamu perlu mendaftarkan keanggotaan terlebih dahulu dengan menyertakan KTP Jabodetabek atau Kartu Pelajar, dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp50.000 per tahun.

Perpustakaan Rabbit Hole

Kalau kamu ingin mengajak si kecil untuk membaca buku yang bagus untuk perkembangan anak, kamu bisa mengajaknya ke Perpustakaan Rabbit Hole. Perpustakaan ini menyimpan koleksi buku anak yang bisa dibaca di tempat.

Selain menyediakan buku-buku, perpustakaan ini juga menjadi klinik psikologi. Bahkan, beberapa kali, tempat ini mengadakan kegiatan bertajuk parenting. Berlokasi di Jalan Bangka IID Nomor 5, Jakarta Selatan, tempat ini sangat cocok untuk pasangan yang akan memiliki anak atau kamu yang hendak menikah.

Dalam era digital seperti sekarang, perpustakaan masih menjadi salah satu tempat yang dapat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi dan keterampilan. Oleh karena itu, perpustakaan tetap memiliki peran penting dalam pengembangan masyarakat dan pendidikan di Jakarta. (Z-7)