Keceriaan Libur Lebaran di Avenzel Hotel & Convention

HARI Raya Idul Fitri adalah momen yang dinantikan umat muslim. Di momen bahagia ini, menjadi alasan bagi keluarga menghabiskan waktu untuk bersilaturahmidan berlibur bersama orang-orang terkasih.

Avenzel Hotel and Convention menawarkan liburan seru saat Lebaran. Bagi Anda yang tidak mudik atau berada di Jabodetabek, tak ada salahnya memilih staycation di hotel bintang 4 ini.

Paket menginap yang diberikan pun sangat terjangkau. Hanya cukup mengeluarkan kocek sebesar Rp1.044.000 nett, Anda sudah bisa menginap di Avenzel Hotel selama 1 malam di tipe kamar Superior.

Tak hanya itu, banyak keuntungan lainnya yang didapatkan, diantaranya; sarapan dan makan malam untuk 2 orang, mendapatkan akses fasilitas seperti kolam berenang dan GYM, serta yang sangat menarik bagi Anda yang membawa sang buah hati, hotel ini menyediakan kegiatan anak yang sangat beranekaragam, diantaranya cooking class, istana balon, coloring, fun games, tamiya, dan badminton.

Tawarkan Promo Kamar

“Untuk memeriahkan Idul Fitri kali ini, selain kami memberikan promo kamar, kami menyediakan kegiatan anak yang sangat seru, bahkan orang tuanya pun bisa ikut dalam permainan ini," ucap Sonia Persia, Marketing Communication Avenzel Hotel and Convention.

"Untuk kids activity ini diadakan dari tanggal 22-25 April 2023, dan syaratnya hanya menginap di Avenzel Hotel and Convention. Jadi disini kami tidak hanya memberikan harga yang menarik, tapi juga pengalaman seru yang tak akan terlupakan bagi keluarga yang menginap,” jelas Sonia Persia.

Sediakan Hidangan Lebaran bagi yang Tamu Menginap

Avenzel Hotel and Convention juga menyediakan hidangan Lebaran bagi Anda yang menginap, mulai dari makanan pembuka hingga penutup, di harga 300.000nett/packages (untuk 2-3 porsi). Anda bisa langsung memesan saat berada di kamar, dan makanan akan dihidangkan di kamar.

Namun bagi Anda yang hanya ingin melaksanakan Halal Bihalal bersama keluarga besar maupun rekan kerja, Avenzel Hotel and Convention juga menyediakan paket Halal Bihalal mulai dari 22-30 April 2023 dengan harga Rp200.000nett/pax di All Day Dining Restaurant lantai 2 Avenzel Hotel and Convention.

Menu yang dihidangkan pun bervariasi, mulai dari makanan tradisional, asian, hingga western. Dan khusus hari kemenangan ini, menu-menu Lebaran pun disediakan.

Avenzel Hotel and Convention merupakan hotel bintang 4 yang terletak di Cibubur, tepatnya di jalan Raya Kranggan No.69. Memiliki fasilitas yang lengkap dan akses yang mudah, serta dekat dengan tempat wisata dan pusat perbelanjaan.

Bagi Anda yang tertarik pada promo-promo yang diberikan Avenzel Hotel and Convention Cibubur segera hubungi di nomor 0811-1050-0112, atau check website www.avenzelhotel.com dan Instagram @avenzelhotelandconvention.