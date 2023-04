Santika Indonesia Hotels & Resorts Persembahkan Gebyar Meriah Ramadan

SANTIKA Indonesia Hotels & Resorts mengadakan temu kangen bersama dengan rekan media melalui kegiatan yang dinamakan “Gebyar Meriah Ramadhan – Buka Puasa Bersama Media' di Hotel Santika Premiere Bintaro, Senin (10/4).

Pada kesempatan ini, Santika Indonesia Hotels & Resorts membawa rekan-rekan media untuk menikmati buka puasa dengan sajian khas Nusantara dari Sabang sampai Merauke.

Sebagai sebuah jaringan hotel lokal terbesar di Indonesia, Santika Indonesia Hotels & Resorts sudah sangat terkenal dengan kenikmatan citra rasa nusantaranya, moment ini digunakan untuk mengajak rekan media untuk kembali merasakan sensasi bersantap bersama Santika.

Kegiatan Berbuka Puasa Bersama Media ini dihadiri oleh 54 Media dan Komunitas dengan skala nasional maupun kawasan.

Ucapan Terima Kasih atas Dukungan Rekan Media

Prita Gero selaku Corporate Marcomm Manager dari Santika Indonesia Hotels & Resorts mengatakan bahwa kegiatan ini diadakan sebagai ucapan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan oleh rekan-rekan media kepada Santika Indonesia Hotels & Resorts sampai dengan perjalanan menuju ulang tahun ke 42 ini.

“Semua pencapaian yang kami raih sampai dengan saat ini tidak lepas dari dukungan yang tak terhingga dari rekan-rekan media. Tahun ini kami akan membuka 7 hotel, 2 sudah dibuka dibulan Maret, sisanya akan dibuka sampai akhir tahun ini. Kami berharap rekan-rekan media terus mau menjadi perpanjangan tangan kami untuk menyebarkan berita ini,” ucap Prita.

Acara buka puasa ini diawali dengan kata sambutan dari Ali Syukron, selaku General Manager dari Hotel Santika Premiere Bintaro dan dilanjutkan dengan perkenalan tim Santika Indonesia oleh Prita Gero.

Kemudian dimeriahkan oleh penampilan Standup Comedy oleh Dany Beller – juara 3 Standup Comedi Season 7, entertainment oleh Nadi bBand dan juga siraman rohani oleh Ustad Dr. Zuni Nurrahim yang tidak hanya menyejukan tapi juga menghibur.

L. Sudarsana selaku Corporate General Manager Business Development & Sales Marketing dari Santika Indonesia Hotels & Resorts juga memberikan pemaparan terkait perkembangan unit hotel yang akan dibuka ditahun ini dan 3 tahun kedepan.

Pembagian doorprize sebanyak 45 voucher juga memeriahkan acara ini dengan hadiah utama voucher menginap di The ANVAYA Beach Resort – Bali selama 3 hari 2 malam.

Santika Indonesia Hotels and Resorts saat ini mengelola 113 unit hotel dengan 7 brand utama: The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3, Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3,

Selain itu, ada Amaris Hotel sebagai smart hotel dan The Royal Collection (The Samaya dan The Kayana) sebagai Boutique Villas. Hotel-hotel terbaru persembahan Santika Indonesia yaitu Hotel Santika Gunungkidul – Jogja, Hotel Santika Batam, Hotel Santika Pasirkaliki – Bandung dan Amaris Hotel Kalimalang – Bekasi dengan konsep restaurant terbarunya, A Space.

Download aplikasi MyValue di iOS atau Google Play Store lalu daftar menjadi member Santika Indonesia dan nikmati keuntungannya di semua jaringan hotel Santika Indonesia Hotels & Resorts. (RO/S-4)