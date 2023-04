Nikmati Momen Lebaran di Kotta GO Hotel Yogyakarta

TAK terasa, bulan Ramadan akan segera berakhir. Hari Raya Idul Fitri menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di berbagai penjuru dunia.

Untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Kotta GO Hotel Yogyakarta menghadirkan promo menarik bagi Kottalites (sebutan untuk para tamu Kotta GO) yang ingin merayakan momen lebaran dengan keluarga dan rekannya di Yogyakarta, khususnya di Kotta GO Hotel Yogyakarta.

Tentunya, kehangatan lebaran tidak dapat terlewati dan terlepas dari hal yang kerap dikenal sebagai Halal Bi Halal.

Halal Bi Halal juga menjadi nama dari paket promo Kotta GO Hotel Yogyakarta pada momen lebaran tahun ini, hanya dengan Rp 65,000 ++ Kottalites sudah dapat menikmati berbagai hidangan mulai dari takjil, appetizer, soup, main course hingga dessert yang bervariasi.

Pilihan Menu Beragam dengan Tema 'Nusantara'

Pilihan menunya juga beragam dengan tema Nusantara dan disajikan dalam bentuk Buffet atau Family Style. Paket Promo Halal Bi Halal ini bisa dipesan dengan minimum untuk 10 Pax, dan Kotta GO memberikan promo Buy 15 Get 1 Free.

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dan kami berharap merayakan momen lebaran di Kotta GO Hotel akan terasa menjadi lebih lengkap dan berwarna bagi setiap Kottalites.” ujar Farchani Utami selaku Marketing Communication.

Tawaran Promo Room Bagi Kottalites

Selain paket syawalan, Kotta GO Hotel Yogyakarta juga memiliki promo Room menarik bagi Kottalites yang ingin mudik ke Yogyakarta, dengan melakukan pemesanan melalui situs resmi Kotta GO; https://kottahotels.com/.

Kottalites akan langsung mendapatkan harga terbaik dengan fasilitas tambahan yaitu, Free Welcome Drink dan Snack di Kamar, Free Early Check In dan Free Late Check Out.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Promo selama bulan Ramadhan dapat langsung menghubungi nomor telepon 0274 545999 atau nomor WhatsApp +62 819-7545-999 dan dan dapat pula mengunjungi website di kottahotels.com atau datang langsung ke Jl. Pangeran Diponegoro No 87, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta. (RO/S-4)