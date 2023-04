Jasa Marga Umumkan Pemenang Lomba Karya Jurnalistik “Jasa Marga Dalam Berita 2023”

DALAM rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-45 yang jatuh pada 1 Maret 2023 lalu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk menggelar lomba karya jurnalistik dengan nama “Jasa Marga Dalam Berita”.

Terdapat enam kategori karya yang dilombakan, yakni Hardnews Media Cetak dan Online, Feature Media Cetak dan Online, Hardnews Televisi, Feature Televisi, Kategori Radio, serta Kategori Foto Tunggal.

Tema untuk lomba tahun ini adalah 45 Tahun Jasa Marga, Bergerak Cepat, Merajut Konektivitas dengan sejumlah kategori tema yang menggambarkan proses bisnis Jasa Marga sebagai operator jalan tol pertama dan terbesar di Indonesia.

Adapun pelaksanaan lomba ini dapat diikuti oleh seluruh insan pewarta di Indonesia dengan karya yang pernah dipublikasikan atau disiarkan di media massa yang bersifat umum pada rentang waktu 1 April 2022 sampai dengan 12 Maret 2023.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas seluruh karya jurnalistik yang telah dikirimkan oleh para pewarta media.

“Kami banyak menerima kiriman karya jurnalistik dari para pewarta media, baik nasional maupun daerah, yang sangat antusias mengikuti kompetisi ini. Kami berterima kasih atas semangatnya dalam memberitakan berita yang positif terkait infrastruktur, khususnya jalan tol,” ucap Lisye.

Lisye menjelaskan, proses penilaian lomba karya jurnalistik ini berlangsung pada 8 Februari hingga 12 Maret 2023 yang terbagi atas dua tahapan, yaitu tahap seleksi 10 terbaik untuk masing-masing kategori serta tahap final.

Juri penilai pada tahap final yaitu Paulus Triagung Kristanto selaku Anggota Dewan Pers Indonesia untuk Kategori Hardnews dan Feature Media Cetak & Online, Erwin Setiawan selaku Deputi Editor in Chief, Head of Division non Bulletin Metro TV untuk Kategori Hardnews dan Feature Televisi, M. Rafiq selaku Sekretaris Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia untuk Kategori Radio, dan Beawiharta selaku Visual Storyteller untuk Kategori Foto.

_”Alhamdulillah, di tahun ini seiring dengan tingginya minat dan antusias dari rekan-rekan media, dewan juri di tahun ini juga beragam yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Di tengah masifnya mobilitas masyarakat, tentu publikasi positif terkait dengan peningkatan pelayanan operasional dan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, semakin dirasakan oleh masyarakat seiring dengan manfaatnya yang turut menciptakan konektivitas berbagai daerah dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujar Lisye.

Berikut adalah Pemenang Jasa Marga Dalam Berita 2023:

Kategori Foto Tunggal:

Juara 1: Lancar di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta W2 (Priyombodo – Harian Kompas/ Kompas.id)

Juara 2: Ruas Tol Baru di Sekeliling IKN Nusantara (Fransiskus Parulian Simbolon – Kontan)

Juara 3: Jasa Marga Membangun Jembatan sebagai Penghubung Antar Desa (Bisa Junisa Munthe – Vianews)

Kategori Hard News Media Cetak & Online:

Juara 1: Tol Kertosono-Kediri Ditargetkan Tingkatkan Perekonomian di Jatim Bagian Selatan (Usman Hadi – Kompas.com)

Juara 2: Mengukur Eksistensi Jasa Marga, Pemain Utama Jalan Tol di RI (Muhammad Ridwan – Bisnis Indonesia)

Juara 3: Jasamarga Semarang Batang Siapkan Enam Pengisian e-Toll Untuk Pemudik Lebaran (Zuhdiar Laeis – LKBN Antara)

Kategori Feature Media Cetak & Online:

Juara 1: Enjoy dengan Travoy, Asisten Digital Pengguna Jalan Tol (Rheza Alfian – Validnews.id)

Juara 2: Memetik Sejahtera dari Agrowisata Kelengkeng Jasa Marga (Siti Masudah Isnawati – Suaramerdeka.com)

Juara 3: Healing Anti Boring Lewat Trans Jawa (Selfie Miftahul Jannah – IDXChannel - MNC Portal Indonesia)

Kategori Hard News Media TV:

Juara 1: Keselamatan, Petugas Jasa Marga Patroli Truk Bermuatan (Mustofa Pradana – JTV Madiun)

Juara 2: Angka kecelakaan dua pekan terakhir di Tol Japek turun 30,38 persen (Rina Nur Anggraini & Afra Augesti – LKBN Antara/Antara TV)

Juara 3: Siap-Siap Mudik Lebaran (Moh Reza Ramadhansyah – SCTV)

Kategori Feature Media TV:

Juara 1: Siap Mudik Aman Lewat Tol (Galuh Pandu – MNC TV)

Juara 2: Jalur Darat Pertaruhan Mudik 2022 (Angga Firmansyah – CNBC Indonesia)

Juara 3: Tol Trans Jawa, Konektivitas & Pergerakan Perekonomian (Dian Widaningtyas & Priyuda Anangga Dipa – CNN Indonesia)

Kategori Radio:

Juara 1: Potret Tol Bali Mandara, Wujudkan Transisi Energi Bersih (Eko Susanto – IRadio FM Jakarta)

Juara 2: Jasamarga Jamin Kenyamanan dan Keamanan Mudik 2023 (Putri Oktaviani – MG Radio Network)

Juara 3: Tol Probowangi Lengkapi Konektivitas Tol Trans Jawa (Silvy Nur Sakinah – Radio Elshinta)

Tidak hanya menggelar lomba karya jurnalistik, Lisye juga menjelaskan bahwa Jasa Marga turut mengapresiasi dukungan media terhadap Jasa Marga sepanjang tahun 2022 kemarin.

Terdapat lima kategori apresiasi, menurut Lisye, yang dikaitkan dengan banyaknya pemberitaan tentang Jasa Marga di masing-masing media, termasuk pewarta media yang paling banyak memberitakan tentang Jasa Marga di sepanjang tahun 2022.

“Kami ucapkan terima kasih khusus kepada media dan jurnalis yang tercatat memberitakan tentang Jasa Marga terbanyak sepanjang tahun 2022. Empat media tersebut adalah Kompas.com untuk kategori media online, Investor Daily untuk kategori media cetak, Metro TV untuk kategori media televisi, dan Sonora FM untuk kategori media radio," jelas Lisye.

"Selain kategori media, kami juga memberikan apresiasi kepada jurnalis yang paling banyak memberitakan Jasa Marga di tahun 2022, yaitu Muhammad Ridwan dari Bisnis Indonesia,” tambahnya.

Untuk seluruh pemenang lomba dan penerima apresiasi selanjutnya akan dihubungi oleh panitia penyelenggaraan lomba untuk teknis pengambilan hadiah. Adapun keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jasa Marga berharap lomba dan apresiasi karya jurnalistik Jasa Marga Dalam Berita dapat terus dilakukan secara rutin setiap tahunnya dalam rangka HUT Jasa Marga, tentu saja dengan peningkatan kualitas untuk kategori-kategori yang dilombakan. (RO/S-4)