7 Fakta Lagu Rahmatun Lil'Alameen Milik Maher Zain yang Viral

LAGU Rahmatun Lil'Alameen yang diciptakan oleh musikus Swedia berdarah Libanon, Maher Zain, mencetak hits pada Ramadan 2023. Berikut 7 fakta lagu Rahmatun Lil'Alameen yang viral.

Lagu tersebut sebenarnya dirilis di 2022 lalu. Siapa sangka, setahun kemudian, lagu ini bahkan menempati puncak video lagu populer di kanal Youtube sang penyanyi berusia 41 tahun itu.

Maher Zain mengungkapkan jika lagu ini didedikasikan untuk mengenang mendiang ayah tercinta, Mustafa Zain

Berikut ini 7 fakta mengenai lagu Rahmatun Lil'Alameen yang viral :

1. Lagu Rahmatun Lil'Alameen rilis perdana di kanal Youtube Awakening Music pada 20 April 2022 dan Youtube milik Maher Zain pada 29 Mei 2022.

2. Pada kredit lagu terungkap bahwa pencipta lagu tersebut adalah Maher Zain dan Muad Muhammad. Keduanya menulis lirik lagu bersama dengan Firas Chouchane, dan Bara Kherigi.

3. Lagu ini didedikasikan untuk mengenang mendiang ayah tercinta, Mustafa Zain yang wafat pada 6 April 2022.

"In memory of my beloved father, Mustafa Zain 1946-2022. Kindly remember him in your du'a," tulis Maher Zain di awal video lagu.

Diketahui, ayahnya wafat pada 6 April 2022. Dalam akun Instagramnya @maherzainofficial, Maher Zain mengungkapkan betapa dalam duka yang dirasakan olehnya saat sang ayah tercinta pergi untuk selama-lamanya. Ia mengatakan, peristiwa kepergian sang ayah sangat cepat.

"Hanya beberapa minggu antara kami mengetahui bahwa ayah saya sakit dan dia meninggal. Saya masih belum sempat memproses semuanya dengan benar karena hal itu terjadi begitu cepat, tetapi kami tunduk pada kehendak dan ketetapan Allah," tulis Maher Zain pada 18 April 2022.

"Meninggalnya ayahku telah meninggalkan saya dengan apresiasi yang lebih dalam tentang betapa sementara hidup ini, satu menit kau ada di sini, dan berikutnya kau pergi dengan hampir tidak ada jejak yang tertinggal. Kita berada dalam kehidupan ini hanya sebagai pengembara yang lewat dalam perjalanan menuju tujuan kita yang sebenarnya, kehidupan berikutnya, dan satu-satunya hal yang kita tinggalkan adalah warisan kita - perbuatan yang telah kita lakukan dalam hidup ini dan dampaknya," tulis sang musikus.

4. Pada 19 April 2022, Maher Zain mengunggah video teaser lagu Rahmatun Lil'Alameen untuk pertama kali atau sehari sebelum tayang perdana (premiere) di Youtube Awakening Music. Itu hanya berjarak dua pekan sejak wafatnya sang ayah.

"Single dan video musik baru saya "Rahmatun Lil'Alameen" (Mercy to the Worlds) mengungkapkan Cinta kita kepada Nabi Muhammad (damai dan berkah besertanya). Mengerjakan lagu dan video musik adalah kerja yang didasarkan cinta," tulis Maher Zain.

5. Pada 8 Mei 2022, lagu Rahmatun Lil'alameen sudah diputar 2 juta kali di Youtube atau kurang dari tiga minggu sejak dirilis.

6. Setahun kemudian, tepatnya pada 8 Maret 2023, Maher Zain mengabarkan bahwa lagu Rahmatun Lil'Alameen sudah diputar hingga 50 juta kali di Youtube.

Penyanyi yang pernah berduet dengan Fadly vokalis Padi Reborn itu pun mengucap syukur dan berterima kasih kepada para penikmat lagunya di seluruh dunia.

"MashaAllah! 50 million views on YouTube! Thank you for your continuous love & support," tulis Maher Zain di akun Instagramnya.

7. Pada 11 April 2023, lagu ini sudah diputar sebanyak 83 juta kali. Youtube menempatkan video lagu Rahmatun Lil'Alameen di nomor empat Top Video pada tangga lagu Top 100 Music Videos Indonesia.

Posisi lagu Rahmatun Lil'alameen terpaut dua peringkat dari video lagu Flower dari penyanyi K-Pop Jisoo Blackpink yang telah ditonton oleh 114 juta kali.

Demikian informasi 7 fakta di balik viralnya lagu Rahmatun Lil'Alameen milik Maher Zain. Untuk lirik lengkap lagu ini bisa dilihat di sini, lengkap dengan bahasa Arab, latin dan terjemahannya. Semoga informasi ini bermanfaat. (Z-4)