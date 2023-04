Viral, Ini Lirik Lagu Rahmatan Lil'Alameen milik Maher Zain

LAGU Rahmatun Lil'Alameen yang diciptakan Maher Zain menjadi lagu viral dan terpopuler pada Ramadan 2023. Lagu ini didedikasikan untuk mengenang mendiang ayah tercinta, Mustafa Zain.

"In memory of my beloved father, Mustafa Zain 1946-2022. Kindly remember him in your du'a," tulis Maher Zain di awal video lagu.

Lagu Rahmatun Lil'Alameen ini dirilis perdana di kanal Youtube Awakening Music pada 20 April 2022 dan Youtube milik Maher Zain pada 29 Mei 2022. Pada April 2023, lagu tersebut menempati posisi teratas lagu terpopuler di kanal Youtube musikus asal Swedia berdarah Libanon itu.

Hingga 11 April 2023, Media Indonesia mencatat, video lagu Rahmatun Lil'Alameen di kanal Youtube @MaherZain sudah diputar selama 83 juta kali. Popularitasnya melebihi lagu Ramadan, Mawlaya, Thank You Allah, dan Ya Nabi Salam Alayka.

Pada kredit lagu terungkap bahwa pencipta lagu tersebut adalah Maher Zain dan Muad Muhammad. Keduanya menulis lirik lagu bersama dengan Firas Chouchane, dan Bara Kherigi.

Berikut ini lirik lagu Rahmatun Lil’Alameen oleh Maher Zain dalam huruf arab, latin beserta terjemahan bahasa Inggris dan Indonesia.

يا من صلّيتَ بكل الأنبياء

Yaa Man Shollaita Bikullil Anbiya'

O you who led all the Prophets in prayer

Wahai engkau yang menjadi imam semua Nabi dalam salat

يا من في قلبكَ رحمةٌ للناس

Yaa man fii qolbika Rohmatun linnas

O you whose heart contains mercy for all people

Wahai engkau yang hatinya berisi rahmat untuk semua manusia

يا من ألّفتَ قلوبًا بالإسلام

Ya man allafta quluuban bil Islam

O you who united hearts through Islam

Wahai engkau yang menyatukan hati melalui Islam

يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله

Yaa habiibii yaa shafii’i yaa Rasula Allah

My Beloved, my intercessor, O Messenger of Allah

Kekasihku, syafaatku, Ya Rasulullah

بأُمّي وأَبي .. فدَيتُكَ سيِّدي

Bi ummi wa abi .. fadaytuka sayyidi

May my father and mother be sacrificed for you my master

Aku akan mengorbankan ayah dan ibuku untukmu wahai Nabiku

صلاةٌ وسلام .. عليكَ يا نبي

Sholatun wa salam .. ‘alayka yaa Nabi

May blessings and peace be upon you, O Prophet

Salawat dan salam atasmu Ya Nabi

حبيبي يا .. محمد

Habibi yaa Muhammad

My Beloved, O Muhammad!

Kekasihku, Ya Muhammad!

أتيتَ بالسلام والهُدى محمد

Atayta bissalami wal huda

You came with peace and guidance, Muhammad

Engkau datang dengan kedamaian dan petunjuk, Muhammad

حبيبي يا .. يا محمد

Habibi yaa Muhammad

My Beloved, O Muhammad!

Kekasihku, Ya Muhammad!

يا رحمةً للعالمينَ يا محمد

Ya rahmatan lil’alameena yaa Muhammad

O mercy to the worlds, O Muhammad!

Rahmat untuk umat, Ya Muhammad

يا من حلَّيتَ حياتَنا بالإيمان

Ya man hallayta hayatana bil iman

O you who sweetened our life with faith (iman)

Wahai engkau yang menentramkan hidup kami dengan iman

يا من بجمالِك علَّمتَ الإحسان

Ya man bijamalika ‘allamtal ihsan

O you who taught kindness with your beauty

Wahai engkau yang mengajarkan kebaikan dengan keindahanmu

يا من نوَّرتَ قلوبَنا بالقرآن

Ya man nawwarta qulubana bil quran

O you who illuminated our hearts with the Quran

Wahai engkau yang menerangi hati kami dengan Quran

يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله

Yaa habiibii yaa shafii’i yaa Rasula Allah

My Beloved, my intercessor, O Messenger of Allah

Kekasihku, syafaatku, Ya Rasulullah

بأُمّي وأَبي .. فدَيتُكَ سيِّدي

Bi ummi wa abi .. fadaytuka sayyidi

May my father and mother be sacrificed for you my master

Aku akan mengorbankan ayah dan ibuku untukmu wahai Nabiku

صلاةٌ وسلام .. عليكَ يا نبيّ

Sholatun wa salam .. ‘alayka yaa Nabi

May blessings and peace be upon you, O Prophet

Salawat dan salam atasmu Ya Nabi

حبيبي يا .. محمد

Habibi yaa Muhammad

My Beloved, O Muhammad!

Kekasihku, Ya Muhammad!

أتيتَ بالسلام والهُدى محمد

Atayta bissalami wal huda Muhammad

You came with peace and guidance, Muhammad

Engkau datang dengan kedamaian dan petunjuk, Muhammad

حبيبي يا .. يا محمد

Habibi yaa Muhammad

My Beloved, O Muhammad!

Kekasihku, Ya Muhammad!

يا رحمةً للعالمينَ يا محمد

Ya rahmatan lil’alameena yaa Muhammad

O mercy to the worlds, O Muhammad!

Rahmat untuk umat, Ya Muhammad

صلّى اللهُ على

Salla Allahu ‘ala

May Allah's blessings be…

Semoga berkah Allah

خاتَمِ الأنبياء

Khatamil Anbiya’

Upon the Seal of the Prophets

Di atas ikatan para Nabi

محمد .. محمد

Muhammad... Muhammad

Muhammad... Muhammad

Muhammad...Muhammad.

رحمةٌ للعالمين .. رحمةٌ للعالمين

Rahmatun lil’alameen Rahmatun lil’alameen

A mercy to the worlds .. a mercy to the worlds

Sebuah rahmat buat umat manusia .. sebuah rahmat buat umat manusia

محمد .. محمد

Muhammad... Muhammad

Muhammad...Muhammad.

Muhammad... Muhammad

رحمةٌ للعالمين .. رحمةٌ للعالمين

Rahmatun lil’alameen Rahmatun lil’alameen

A mercy to the worlds .. a mercy to the worlds

Sebuah rahmat buat umat manusia .. sebuah rahmat buat umat manusia

بأُمّي وأَبي .. فدَيتُكَ سيِّدي

Bi ummi wa abi .. fadaytuka sayyidi

May my father and mother be sacrificed for you my master

Aku akan mengorbankan ayah dan ibuku untukmu wahai Nabiku

صلاةٌ وسلام .. عليكَ يا نبيّ

Sholatun wa salam .. ‘alayka ya Nabi

May blessings and peace be upon you, O Prophet

Salawat dan salam atasmu Ya Nabi

حبيبي يا .. محمد

Habibi yaa Muhammad

My Beloved, O Muhammad!

Kekasihku, Ya Muhammad!

أتيتَ بالسلام والهُدى، محمد

Atayta bissalami wal huda Muhammad

You came with peace and guidance, Muhammad

Engkau datang dengan kedamaian dan petunjuk, Muhammad

حبيبي يا .. يا محمد

Habibi yaa Muhammad

My Beloved, O Muhammad!

Kekasihku, Ya Muhammad!

يا رحمةً للعالمينَ يا محمد

Ya rahmatan lil’alameena yaa Muhammad

O mercy to the worlds, O Muhammad!

Rahmat untuk umat, Ya Muhammad

Demikian lirik lagu Lagu Rahmatun Lil'Alameen lengkap dengan bahasa Arab, latin dan terjemahannya. Semoga informasi ini bermanfaat. (Z-4)