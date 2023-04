Mahasiswa FEB Unsoed Jawara Kontes Esai di Jepang

MAHASISWA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Abdallah Faqieh Hamdan Hariri, berhasil meraih juara 1 lomba esai berbahasa Jepang di Perfecture Kagawa, Jepang.

Faqieh yang tercatat sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Kelas Internasional FEB Unsoed ini mengikuti program Double Degree di Takamatsu University, Jepang.

Atas kemenangannya dia mendapatkan penghargaan juga dari Takamatsu University. Berita kemenangan Faqieh masuk dalam web Universitas Takamatsu dan pemberitaan media di Jepang. Total hadiah yang diraih adalah 50.000 Yen atau setara dengan Rp 5,5 juta.

Bersaing dengan Sejumlah Mahasiswa dari Mancanegara

Dalam Kontes Esai Mahasiswa Luar Negeri Perfecture Kagawa yang ke-19, Faqieh berkompetisi dengan sejumlah mahasiswa asing dari berbagai negara.

Faqieh menulis essay berjudul “Korona shūsoku-go ni shitai koto” atau dalam bahasa Inggris “Things I want to do after the end of Corona”.

Pengumuman pemenang Kontes Esai bagi mahasiswa asing yang bermukim di Perfecture Kagawa itu dilakukan pada tanggal 22, bulan 1 tahun reiwa 5 (Japanese calender systems) atau 22 Januari 2023.

Selama tinggal di Jepang, kemampuan berbahasa Jepang Faqieh meningkat sangat pesat. Tak hanya kemampuan berbicaranya saja yang berkembang, namun kemampuan menulisnya juga sangat baik.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FEB Unsoed Istiqomah, PhD. mengatakan,”Selama studi double degree di Jepang, Faqieh mampu meningkatkan kemampuan berbahasanya dengan sangat baik”.

“Bahkan kemampuan berbicaranya sudah seperti orang Jepang asli,” tambahnya.

Tentu saja prestasi Faqieh ini sangat membanggakan keluarga besar FEB Unsoed pada khususnya dan Unsoed secara umum. (RO/S-4)