Ini Perbedaan Wafat Isa Almasih dan Kenaikan Isa Almasih

WAFAT dan Kenaikan Isa Almasih ialah dua peristiwa penting dalam agama Kristen yang terjadi dalam urutan berbeda. Peringatan Hari Wafat Isa Almasih dikenal dengan sebutan Jumat Agung. Sementara Hari Kebangkitan Isa Almasih disebut juga dengan Hari Paskah.

Meski keduanya begitu penting, masih banyak yang kerap menyamakan dua peristiwa ini. Padahal keduanya peristiwa berbeda. Ada perbedaan Wafat dan Kenaikan Isa Almasih yang perlu diketahui. Lantas apa perbedaan Wafat dan Kenaikan Isa Almasih?

Wafatnya Isa Almasih

Hari wafat Isa Almasih disebut juga dengan Jumat Agung. Ini hari Jumat sebelum Minggu Paskah. Hari wafat Isa Almasih dikenal sebagai hari peringatan penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya di Golgota.

Sebenarnya, hari kematian itu sendiri tak tercatat jelas di Alkitab. Namun berdasarkan rincian kitab suci tentang Pengadilan Sanhedrin atas Yesus dan analisis ilmiah, penyaliban Yesus sangat mungkin terjadi di hari Jumat, meskipun tanggalnya tidak diketahui dengan pasti.

Menyadur Isaac Newton, 1733, Of the Times of the Birth and Passion of Christ, dalam Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John (London: J. Darby dan T. Browne), oleh dua kelompok ilmuwan, peristiwa itu diperkirakan terjadi pada 33 Masehi. Sebelumnya peristiwa itu diperkirakan pada 34 Masehi oleh Isaac Newton via perhitungan selisih antara kalender Yahudi dan kalender Julian dan besarnya bulan sabit.

Kenaikan Isa Almasih

Kenaikan Isa Al-Masih terjadi 40 hari setelah Kebangkitan Yesus. Yesus Kristus terangkat naik ke langit dan kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup awan yang disaksikan oleh murid-murid-Nya. Ini seperti yang dicatat dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen.

Selama 40 hari setelah kebangkitan-Nya pada Minggu, Yesus menunjukkan diri-Nya di depan para murid dan membuktikan bahwa Ia hidup. Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang Kerajaan Allah.

Mengingat hari Paskah selalu jatuh di hari Minggu, hari Kenaikan Isa Al-Masih yang terhitung hari ke-40 sesudah Paskah selalu jatuh pada Kamis.

Jadi kesimpulannya, hari Wafatnya Isa Al-Masih berbeda dengan hari Kenaikan Isa Al-Masih. Keduanya masih dirayakan oleh seluruh umat nasrani di seluruh dunia hingga kini. Semoga penjelasan tentang perbedaan Wafat dan Kenaikan Isa Almasih ini bisa diterima dan memberi manfaat bagi pembaca. (Z-2)