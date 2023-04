Wenny Sukamto: Usia Bukan Halangan Berpetualang melalui Travelling

USIA hanyalah angka. Tidak ada alasan untuk berhenti mengembangkan minat dan bakat saat usia bertambah. Influencer asal Surabaya Wenny Sukamto telah membuktikan hal itu.

Di usia menginjak angka 50 tahun, ia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa wanita seumurnya masih mampu tampil modis, merasakan kesenangan, dan petualangan dalam hidup.

Wanita kelahiran 17 November ini selalu tampil maksimal pada setiap kegiatannya. Tak jarang terkadang Wenny juga mengunggah segala kegiatannya di media sosial.

Kerap Berbagai Tips Sehat

Bahkan dalam postingannya, Wenny blak-blakan memberikan informasi positif dan juga tips sehat baik dalam bentuk foto atau video.

Umumnya, para pengikutnya instagramnya @wenny_sukamto terinspirasi dengan semangat dan gaya hidup Wenny Sukamto.

“Saya awalnya aktif menjadi host mengisi banyak acara fashion , terus menjamur influencer sampai saat ini. Saya senang dengan travelling, beauty dan staycation rata-rata apa yang saya post di Instagram itu," tutur Wenny dalam keterangan pers, Jumat (7/4).

Usaha Bukanlah Ukuran dan Tetap Aktif

"Usia menurutku sekarang bukan ukuran ya, yang penting kita masih aktif di sosmed, eksis, berfikir positif dan tetap konsisten itu kuncinya agar tetap awet muda sampai saat ini,” kata Wenny.

Selama dirinya menjadi influencer, Wenny mengakui jika banyak destinasi travelling yang bisa dikunjungi, mulai dari alam, spot-spot instagramable.Bahkan Wenny juga sering memanjakan para follower-nya dengan beragam foto dan video yang estetik.

“Sebenernya ini namanya hobi yang dibayar, selain itu secara tidak langsung kegiatan ku ini memperkenalkan serta membawa keindahan pariwisata Indonesia,” Kata Wenny.

Kenalkan Keindahan Alam Nusantra ke Mancanegara

Tak hanya hobi travelling dan berbagi rekam perjalanannya, perempuan yang akrab dipanggil Wenny ini juga berhasil membawa keindahan Indonesia di kancah internasional.

Sampai dirinya mendapat banyak tawaran untuk berplesiran di luar negeri, seperti Singapore,Australia,Taipei, sampai Dubai.

Terlihat dalam video, pada mulanya Wenny Sukamto menaiki pesawat kecil bersama seorang professional sky-diver.

Saat sudah sampai ketinggian yang ditetapkan, ia bersama profesional sky-diver itu pun terjun bebas dari pesawat.

Terlihat raut kebahagiaan dan kepuasan Wenny Sukamto saat main sky-dive.

Menurut Wenny, sky-dive di atas 13 ribu kaki ini adalah satu satu keinginannya saat berkunjung ke Dubai yang akhirnya dapat terwujud.

Impian Harus Lebih Besar dari Rasa Takut

“When your dream is bigger than your fears, then everything is possible,” Ungkapan yang ditulis Wenny Sukamto di intagramnya.

Bukan hanya itu Perempuan berusia 50 tahun ini juga mencoba Glass Slide and Glass Walk at The Sky Views Observatory Dubai @skyviewsobservatory.

Wenny menambahkan, dari puluhan bahkan ratusan video yang tersebar viral di media sosial, Dubai menjadi lokasi yang paling di idamkan untuk dikunjungi.

Dari instagramnya, Wenny terlihat sangat menyukai nature dan outdoor travelling yang memicu adrenalin. Tempat-tempat kesukaannya adalah pantai, danau, dan destinasi alam lainnya yang seru buat dikunjungi. (RO/S-4)