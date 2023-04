ALL - Accor Live Limitless Ajak Tamu Rayakan Ramadan di Wonderful Indonesia

ACCOR, grup perhotelan terkemuka di Indonesia mengundang para tamunya untuk merayakan Ramadan di hotel dan resornya di seluruh Indonesia dengan serangkaian penawaran menarik. Melalui penawaran 'Ramadan Wonderful Indonesia by ALL – Accor Live Limitless' yang berlangsung sejak Maret hingga 21 April 2023, para tamu dan anggota ALL – Accor Live Limitless dapat memanfaatkan penawaran bersantap buka puasa eksklusif di lebih dari 120 hotel yang berpartisipasi di lebih dari 30 destinasi, termasuk Pullman, Swissôtel, Grand Mercure, Novotel, Mercure, ibis, dan banyak lagi.

Sepanjang bulan suci, para tamu dapat menikmati masakan autentik Indonesia dan internasional di hotel dan resor di seluruh negeri yang kaya budaya dan beragam ini. Grand Mercure Jakarta Harmoni secara khusus menyediakan Jamuan Paket Ramadan (JaPaRa) seharga Rp350.000 nett per orang dengan lebih dari 50 menu makanan dan minuman. Paket Ramadan ini dapat dinikmati di Harmoni Square Restaurant yang berada di lantai 1 selama Ramadan.

Tidak hanya menyediakan masakan Indonesia, jamuan paket ramadan ini mengajak para tamu untuk merasakan pengalaman uniknya menyantap masakan dari Asia, Eropa, hingga Timur Tengah, seperti Tepanyaki, Broccoli & Cauliflower Polonaise, hingga Mandhi Rice dan masih banyak lagi yang disajikan oleh chef handal Grand Mercure Jakarta Harmoni.

Berlokasi di Jl Hayam Wuruk No 36-37, Jakarta Pusat, Grand Mercure Jakarta Harmoni dapat menjadi pilihan tepat sebagai tempat berbuka puasa. Pada saat berbuka puasa, keluarga dan kerabat dapat berkumpul dan berbagi hidangan prasmanan buka puasa yang menggugah selera, dengan penawaran eksklusif 'buy four, get five' (beli empat, dapat lima).

Khusus pemegang kartu CIMB Niaga Platinum ALL – Accor Live Limitless akan menikmati diskon tambahan 5%, sementara pemegang kartu CIMB Niaga World ALL - Accor Live Limitless dan anggota Accor Plus akan menndapat diskon sebesar 10%. Selain itu, anggota ALL – Accor Live Limitless akan mendapatkan keuntungan empat kali lipat ALL – Accor Live Limitless poin Reward saat mereka bersantap dari hari Senin sampai Kamis. Untuk menjadi anggota ALL – Accor Live Limitless mudah dan gratis dengan mengunjungi www.all.accor.com.

Penawaran luar biasa ini juga dapat digabungkan, sehingga pemegang kartu CIMB Niaga ALL - Accor Live Limitless dan anggota Accor Plus akan dapat memanfaatkan penawaran 'buy four, get five', diskon tambahan, dan empat kali lipat poin ALL – Accor Live Limitless Reward – semuanya pada waktu yang sama!

“Ramadan adalah waktu yang sangat penting dalam agenda kami dan kami dengan senang hati mengundang tamu dan anggota loyalitas kami untuk merayakannya bersama dengan ‘Ramadan Wonderful Indonesia by ALL – Accor Live Limitless’. Hotel dan resor kami di Indonesia akan menciptakan beragam santap prasmanan buka puasa yang luar biasa. Sehingga saat matahari terbenam, para tamu tercinta dapat berbuka puasa bersama dan berbagi momen yang tak terlupakan,” ujar Chief Executive Officer, Accor South & Southeast Asia, Japan, South Korea & India Garth Simmons.

Sejalan dengan semangat Bulan Suci Ramadan, Accor juga akan berbagi pada masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak Rp5.000 dari setiap pesanan prasmanan akan didonasikan ke A Trust for a Child (ATFAC), salah satu program CSR utama Accor di Indonesia. Didirikan pada tahun 2001 oleh Accor Indonesia, AFTAC adalah konsep inovatif yang menggabungkan lingkungan dan pengentasan kemiskinan, dikelola oleh 'Yayasan Peduli Tunas Bangsa' yang terpercaya. (S-3)