Mengenal Fungal Acne dan Cara Menanganinya

FUNGAL acne adalah masalah kulit akibat infeksi jamur di dalam folikel rambut yang dipengaruhi oleh kelenjar sebum pada kulit. Kelenjar sebaceous pada kulit menghasilkan minyak yang disebut sebum. Bila diproduksi secara berlebihan, pori-pori dan folikel rambut dapat tersumbat oleh minyak, bakteri, dan jamur kulit.

Jerawat pada wajah dapat disebabkan oleh bakteri sementara jamur dapat menyebabkan peradangan pada folikel rambut. Fungal acne secara sederhana dapat berarti penyakit infeksi kulit dan bisa menular.

Pada kadar yang normal, tubuh bisa menyeimbangkan jumlah jamur ini secara alami. Namun, ketika keseimbangan alami tersebut terganggu, maka jamur akan berkembang biak dalam jumlah terlalu banyak. Akibatnya, folikel rambut mengalami infeksi dan terlihat mirip seperti jerawat.

Baca juga: Klinik Erha Bentuk Acne-Free Universe, Komunitas Atasi Masalah Jerawat

Gejala Fungal Acne

1. Benjolan berisi nanah

2. Ukuran benjolan kecil serupa jerawat biasa

3. Bengkak dan kemerahan

4. Dapat muncul di lengan, dada, punggung, hingga wajah

5. Muncul dalam berkelompok

6. Menyebabkan gatal

7. Memberikan sensai menyengat

Penyebab Fungal acne

1. Lingkungan yang lembab

2. Cuaca

3. Penggunaan obat tertentu

4. Kondisi kesehatan tertentu

5. Pakaian yang terlalu ketat

6. Pola makan yang tidak sehat

Baca juga: Dehidrasi Turut Memicu Penuaan Dini, Jerawat, dan Iritasi Kulit

Pencegahan Fungal Acne

1. Mandi teratur

2. Menggunakan sabun mandi anti jamur minimal seminggu sekali

3. Mengganti sampo biasa secara teratur dengan sampo antijamur

4. Rutin membersihkan wajah

5. Mengurangi skincare berbahan Fatty Acid

6. Menggunakan produk pelembap

7. Lakukan eksfoliasi wajah

8. Menjaga kulit tetap kering dan bersih selama dan setelah olahraga

9. Memakai produk yang mengandung asam petrolatum, salisilat, atau glikolat

10. Sterilisasi tempat tidur

11. Tidak menggunakan pakaian yang ketat, terutama berbahan sintetis

12. Minum obat anti jamur sesuai resep dokter

13. Makan dengan pola yang seimbang

14. Segera melepas pakaian yang berkeringat dan langsung cuci

15. Menghindari produk dengan kandungan benzoil peroksida

Cara Mengatasi Fungal Acne

Berdasarkan artikel acne-like Breakouts Could be Folliculitis, jerawat yang menimbulkan bruntusan ini dapat hilang dengan sendirinya apabila imun tubuh kamu terkumpul dan berangsur sehat kembali atau dengan menghentikan atau menghindari faktor-faktor pemicu timbulnya fungal acne. (Z-10)