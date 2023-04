Cara Menghilangkan Karang Gigi Sendiri, tanpa ke Dokter

KARANG gigi adalah plak gigi yang mengeras dan tumbuh sedikit demi sedikit. Awalnya, plak gigi terbentuk ketika bakteri dalam mulut bercampur dengan protein dan sisa-sisa makanan. Jika tidak dibersihkan, plak tersebut dapat menyebabkan karang gigi.

Jika dibiarkan, terjadi iritasi dan peradangan gigi dan gusi yang akan mudah muncul. Lantas apa sih yang menyebabkan karang gigi itu dan bagaimana cara mengobatinya? Simak jawabannya dari ulasan berikut ini.

Penyebab karang gigi

Karang gigi terbentuk akibat penumpukan plak pada gigi yang lama tidak dibersihkan. Plak merupakan lapisan tipis pada gigi yang terbentuk dari sisa makanan yang tertinggal di mulut. Ada berbagai penyebab karang gigi, di antaranya:

a. Kebersihan gigi dan mulut yang kurang terjaga akibat jarang menyikat gigi atau tidak membersihkan gigi dengan benang gigi.

b. Konsumsi makanan atau minuman yang banyak mengandung gula, seperti permen, susu, minuman kemasan, dan kue

Kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol.

c. Mulut kering yang disebabkan efek samping obat antidepresan, antihistamin, kemoterapi, dan sindrom Sjögren.

Bakteri yang ada pada karang gigi berisiko menyebabkan iritasi pada gusi dan gigi. Seiring berjalannya waktu, iritasi bisa memicu radang gusi atau gingivitis. Padahal, gingivitis sebenarnya dapat dicegah dengan menjaga kebersihan gigi dan rutin melakukan pembersihan gigi di dokter gigi.

Jika tidak segera ditangani, gingivitis bisa semakin parah dan menyebabkan periodontitis, yaitu penyakit gusi yang bisa menyebabkan gigi tanggal serta kerusakan pada tulang dan jaringan di sekitar gigi. Periodontitis yang tidak diobati juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung dan stroke.

Cara membersihkan karang gigi

Prosedur pembersihan karang gigi yang paling efektif pada dasarnya hanya dapat dilakukan melalui perawatan khusus oleh dokter gigi. Namun, Anda dapat mencoba beberapa cara alami untuk mengantisipasi penumpukan karang gigi lebih parah yang dapat menyebabkan kerusakan gigi. Berikut di antaranya.

1. Sikat gigi dengan rutin.

Menyikat gigi adalah kegiatan rutin yang wajib Anda lakukan, setidaknya dua kali sehari. Dengan sikat gigi secara teratur, Anda dapat mencegah timbulnya karang gigi yang semakin menebal.

Waktu yang disarankan untuk menyikat gigi adalah pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Agar bersihnya maksimal, cobalah sikat gigi selama dua menit.

Lebih spesifiknya, menyikat gigi selama 30 detik untuk masing-masing bagian gigi, yaitu bagian depan, dalam, samping kanan, dan samping kiri. Sikat gigi yang digunakan sebaiknya memiliki ukuran dan bentuk sesuai dengan mulut agar dapat menjangkau seluruh area gigi. Selain itu, jangan lupa untuk mengganti sikat gigi dengan yang baru setiap 3 atau 4 bulan sekali ketika area sikat sudah menipis atau terkoyak.

2. Membersihkan dengan benang khusus.

Cara membersihkan karang gigi selanjutnya adalah dengan benang khusus gigi atau disebut dengan flossing. Benang khusus gigi berfungsi untuk mengangkat kotoran atau plak pada sela-sela gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Apabila ingin hasil yang maksimal dan gigi terjaga kebersihannya, Anda dapat melakukan teknik ini pada setiap sela gigi setelah menggosok gigi.

3. Gunakan teknik yang benar saat sikat gigi.

Sikat gigi merupakan teknik dasar untuk menjaga kebersihan gigi. Nah, agar Anda dapat merasakan manfaatnya, menyikat gigi juga perlu dilakukan dengan cara benar.

Sebagai cara membersihkan karang gigi, teknik sikat gigi yang benar dapat dilakukan dengan gerakan memutar ke atas dan bawah. Arahkan sikat gigi 45 derajat terhadap gusi dan digerakkan atas bawah, depan belakang, hingga mengenai seluruh permukaan gigi. Pastikan untuk menyikat gigi dengan halus agar tidak merusak enamel gigi.

4. Mengunyah buah-buahan berserat.

Cara membersihkan karang gigi lain dapat dilakukan dengan mengunyah buah-buahan yang kaya akan kandungan serat dan air, seperti apel, stroberi, dan semangka. Mengunyah buah-buahan berserat dan berair merupakan salah satu cara pembersihan mandiri atau self-cleansing yang terbukti efektif menurunkan kotoran pada gigi.

5. Mencuci mulut dengan obat kumur.

Mencuci mulut dengan obat kumur dapat Anda coba sebagai salah satu cara menghilangkan karang gigi. Obat kumur dapat menjadi langkah praktis guna mengangkat sisa kotoran pada gigi. Selain itu, rajin berkumur dengan obat kumur akan memberikan aroma segar pada napas.

6. Menghentikan kebiasaan merokok.

Rokok mengandung berapa zat kimia yang dapat memicu permasalahan pada area gigi dan mulut, termasuk terbentuknya karang gigi berwarna hitam. Jadi, apabila Anda memiliki kebiasaan merokok dan ingin melakukan pembersihan karang gigi, ada baiknya diiringi dengan menghentikan atau mengurangi kebiasaan tersebut.

7. Rajin minum air putih.

Mengapa mengonsumsi air putih bisa menjadi salah satu cara menghilangkan karang gigi? Hal ini karena rongga mulut yang lembap dapat menjaga kebersihan gigi dari sisa makanan.

Minum air putih setelah makan juga akan membantu membilas sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi sehingga mencegah terjadinya plak. Soalnya, penumpukan plak merupakan penyebab karang gigi. Air putih juga akan membantu menyeimbangkan zat mineral pada rongga mulut untuk mencegah gigi berlubang.

8. Memperbanyak asupan vitamin C.

Vitamin C memberikan banyak manfaat baik bagi tubuh, salah satunya menjaga kebersihan gigi serta kesehatan gusi, ligamen, dan tulang alveolar pada gigi. Nah, untuk membersihkan karang gigi, dapat dimulai dari memiliki gigi bersih dan sehat dengan memenuhi asupan vitamin C. Jadi, cobalah memperbanyak konsumsi vitamin C dari buah-buahan.

9. Scaling gigi.

Cara menghilangkan karang gigi yang sudah mengeras adalah dengan prosedur dari dokter gigi atau yang disebut dengan scaling gigi. Scaling gigi dilakukan dengan menggunakan alat bernama ultrasonic scaler yang berfungsi merontokkan karang gigi pada sela gigi dan garis gusi.

Untuk hasil maksimal, Anda dapat melakukan scaling gigi setidaknya 6 bulan sekali sekaligus melakukan pemeriksaan gigi. Nah, itu dia beberapa cara membersihkan karang gigi secara alami yang bisa Anda terapkan mulai dari sekarang.

Namun, perlu Anda ingat bahwa langkah terbaik dalam cara membersihkan karang gigi adalah dengan prosedur pembersihan di dokter. Selain menerapkan cara membersihkan karang gigi di atas, melakukan pemeriksaan rutin terhadap gigi juga tidak kalah penting loh, setidaknya 6 bulan sekali. (Z-2)