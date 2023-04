Perhutani Terima 4 Penghargaan Bidang Teknologi dan Inovasi

PERUM Perhutani memboyong empat penghargaan pada ajang Digital Technology & Innovation Awards 2023 yang digelar di Hotel Mulia Senayan Jakarta, Rabu (29/3). Dalam acara ini, sebanyak 27 Perusahaan BUMN, 5 BUMD dan 4 Swasta ini mendapatkan penghargaan di ajang bergengsi Digital Technology & Innovation Award (Digitech) 2023.

Anugrah ini diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan secara Obyektif dan Independen oleh Tim Penilai dan Dewan Juri, yang diawali dari penilaian Digital Technology & Innovation Awards 2023 dari lebih 300 Perusahaan di Indonesia.

Perhutani berhasil mendapatkan penghargaan sebagai “The Best It Planning & Project Portfolio” dan “The Best Digital Technology Development Team” (Forestry Industries) serta penghargaan yang diberikan kepada Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro sebagai “The Best CEO For Corporate Digital Transformation Of The Year” (category: Best Innovative Leader BUMN) dan penghargaan yang diberikan kepada Direktur SDM Umum dan IT M. Denny Ermansyah sebagai “The Best Chief Information Technology Officer Of The Year”.

Penghargaan diserahkan oleh Ketua Dewan Juri Digital Technology & Innovation Awards Haryono Soeparno kepada Direktur Utama Perum Perhutani yang diwakili oleh Kepala Divisi Informasi Teknologi Perum Perhutani Fuad Nur.

Ketua Dewan Juri Digital Technology & Innovation Awards Haryono Soeparno mengatakan, dalam survey yang dilakukan secara global, di masa depan perusahaan yang akan bertahan adalah perusahaan yang mampu mengubah proses bisnisnya kea rah digitalisasi dan inovasi.

“Dari tim Juri, tentunya sangat sulit menilai perusahaan yang hadir pada malam hari ini untuk menentukan siapa yang pantas diberi penghargaan. Namun, pada akhirnya perusahaan yang mendapat penghargaan inilah yang terbukti telah mengembangkan Digitalisasi dan Inovasi dalam bisnisnya,” terangnya dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (3/4).

Dalam kesempatan ini, Kepala Divisi Informasi Teknologi Perum Perhutani Fuad Nur menyampaikan bahwa Perhutani merasa bangga dan mengucapkan terima kasih atas perhargaan yang diberikan sebagai apresiasi atas kinerja dan inovasi yang dilakukan Perhutani.

“Kami melihat ini merupakan apresiasi atas upaya Perhutani menuju Digitalisasi Perusahaan. Tentunya, kami akan terus berinovasi karena jelas digitalisasi merupakan proyek strategis yang tengah kami kerjakan di Perhutani,” ungkap Fuad.

Acara yang mengangkat tema “Prioritizing Digital Technology Transformations to Win The Global Competition in a Post-pandemic World” ini didukung oleh para pakar dan professional bidang Information and Communication Technology (ICT), Strategic Management, Finance, Banking, Insurance, Riset dan Inovasi. Adapun tujuan dari event ini adalah untuk mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi ICT serta inovasi perusahaan, terutama dalam menghadapi perubahan perkembangan dunia bisnis. (RO/Z-10)